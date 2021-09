La actriz Agustina Posse murió este jueves a los 46 años luego de que sufriera un aneurisma el pasado jueves 9 de septiembre. Tras la descompensación de su salud, la actriz fue derivada de urgencia al Instituto del Diagnóstico, donde fue operada con éxito. Pese a eso, la artista no resistió y falleció una semana después.

La actriz se había hecho conocida tras participar de las ficciones “Montaña Rusa”, “Milady, la historia continúa” y “Alas, poder y pasión” y “Gasoleros”.

El 2 de septiembre pasado, Agustina Posse (hija de Mónica y Luis Posse) había brindado una entrevista al medio La Nación. En esa charla había repasado los hitos de su carrera y contó sobre su separación de Yaco González (hijo del cantante Jairo), el padre de sus hijos, a quien conoció al compartir escenario en la novela “Gasoleros”. “Nos hicimos amigos hasta que nos enamoramos. Desde la primera noche que estuvimos juntos no nos separamos más hasta 20 años después”, había dicho la actriz.

El comunicado sobre la muerte de Agustina Posse.

Hace dos días, Yaco, había dicho: “Los médicos hicieron todo lo que tenían que hacer para que Agustina salga adelante. El aneurisma es una malformación de las arterias cerebrales, una enfermedad silenciosa que se descubrió con el sangrado que tuvo. Pudieron tapárselo y ahora hay que esperar que pasen estos días difíciles. Es un día a día. Es difícil, pero estamos haciendo fuerza y hay mucho amor dando vueltas, deseando que salga de este mal sueño”.

La carrera de Agustina Posse en la televisión se vio mermada luego de haber actuado en la ficción "Solamente vos" (2013), hasta que se alejó por completo de la TV. La madre de Juana y Francisco. Había actuado también en "De corazón", una tira protagonizada por Víctor Laplace y Ana María Picchio.

Su última participación en el mundo del espectáculo había sido este año en la película “Conurbano”, que hizo el polo audiovisual de Merlo, con dirección de Pablo Yotich, una ficción basada en hechos reales que se va a estrenar el año que viene.

Por su parte, una de sus mejores amigas, Mercedes Funes le dedicó unas palabras de despedida en la red social Instagram: “Qué dolor... Nos conocemos desde re pendejas. ¡Siempre me pareciste tan hermosa! Partías la tierra. Todos morían por vos. Cómo no hacerlo si siempre fuiste un ‘minón’. La vida nos hizo compañeras de trabajo y cómplices de muchos secretos adolescentes. Nos dimos mil abrazos. Fuimos vecinas. Lloramos más de una vez en el hombro de la otra. ¡¡¡Después pasaron mil años de no vernos!!! ¡Que bronca! ¡¡Que mierda!! Por suerte existen los mensajes que nos mandábamos poniéndonos al día. Nos quedó adeudado ese encuentro. Que bronca, que angustia, que nudo en el alma. ¡¡¡¡Que injusto!!!!No puede ser que te hayas ido hermosa Agus. Que Dios te abrace. Chau belleza. Quedás en nuestros corazones”.

En televisión, Posse también se destacó en Calientes (2000), una ficción ambientada en el mundo gastronómico junto a figuras como Andrea Politti y Mauricio Dayub. También actuó en "Durmiendo con mi jefe", la telecomedia que protagonizaron Luis Brandoni y Guillermo Francella. Su último papel recurrente fue en "Juanita la Soltera" (2006), la comedia con Soledad Fandiño y Gabriel Corrado. En el cine se destacó como protagonista de "Madres de mayo" (2010), un filme dirigido por Pablo Yotich y que protagonizó junto a Juan Palomino y Alejandro Fiore.