Enzo Bruno Segovia nació en el seno de una familia muy humilde de Corrientes, tan humilde que vivían en un hogar hecho con chapas y cartones en la Villa Ongay. La pobreza era tan grande que los hermanos muchas veces no tenían para comer y caminaban hora y media para llegar hasta la escuela. Tenía todo en contra, pero eso en vez de hundirlo, lo animó a más.

.

En el secundario, un preceptor lo ayudó a conseguir una beca de un instituto que preparaba a los chicos para el ingreso a medicina. Al mismo tiempo que lo hacía, trabajaba como mozo y cursaba el colegio. Cuando terminó la escuela, con los pocos pesos que pudo ahorrar, se subió a un colectivo y llegó hasta Rosario para anotarse en la carrera de Medicina de esa ciudad. Los primeros meses durmió en la terminal mientras buscaba trabajos ocasionales que le permitieran compaginar su vida con el estudio.

Todavía no logra el tan ansiado sueño de que lo llamen "doctor", pero a punto de recibirse divide su tiempo entre los apuntes y las redes sociales. Es que en los últimos años se ha convertido en un "influencer". Tanto en Instagram como en TikTok sube contenido relacionado con la medicina en palabras simples para que todos lo entiendan, como la diferencia entre ibuprofeno y paracetamol o qué pasa si mezclás alcohol con medicamentos. Actualmente ya tiene más de 100 mil seguidores.

La dura historia de superación del “casi” médico influencer

Como sus redes sociales crecieron tanto en el último mes, Bruno decidió hacer un corto video contando quién es y cómo llegó hasta allí. “Nací y crecí en la provincia de Corrientes. Estudié medicina en la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente terminé de cursar la carrera, me queda rendir unos finales y hacer una práctica y por fin podré ejercer la medicina”, comenzó.

“Estudiar medicina para mí fue lo más difícil del mundo, mi mayor desafío. Crecí en un barrio extremadamente pobre, en donde mi casa era de chapa y cartón así que las cosas estaban muy difíciles para mí. En ese barrio pasé las peores necesidades como tener tanto hambre de tener que salir a mendigar comida con un táper porque sino mis hermanos, mi madre y yo no íbamos a comer nada”.

Recuerda haber pasado horas bajo la lluvia, sentado sobre el techo de su casa para que no se volara. “A veces la situación era más difícil todavía. Cada vez que llovía, el barrio se inundaba por completo y a veces nosotros estábamos bajo agua varios días. El agua llegaba más o menos por la cintura. Se cortaba la luz y todo era un caos”.

El influencer mostró cómo era su casa (Tiktok).

“Siempre quise estudiar medicina y cada vez que lo decía la gente se reía y por supuesto que lo entiendo. Veían a un pobre chico, viviendo en una casa de chapa y cartón bajo el agua: 'imposible que vos estudiés medicina'. Pero finalmente tomé la decisión de que eso no me afecte. Terminé el colegio y con mucho sacrificio pude salir de la villa, viajar a Rosario y formarme académicamente. Eso no fue nada fácil”.

Finalmente, le dejó un claro mensaje a sus seguidores. “Siempre voy con el mismo mensaje: nadie puede decidir lo que vos podés ser o hacer, ese poder lo tenés vos. Pese a que las circunstancias sean difíciles vos tenes el poder de decidir qué hacer y quién ser en la vida”, sentenció.