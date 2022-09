La conductora Nara Ferragut contó sus malas experiencias a causa del alcohol en el ciclo Seres Libres, que conduce Gastón Pauls por Crónica HD, y explicó el proceso que atravesó para recuperarse luego de una internación.

"Me encanta el mensaje, el concepto, porque yo hoy me siento un ser libre y durante mucho tiempo no lo fui", describió Ferragut sobre su decisión de brindar la entrevista. "Estoy aprendiendo a caminar", completó.

En la misma línea, la popular conductora expresó: "Me estoy dando cuenta de que uno puede estar aferrado a un montón de cosas, pero podemos romper esas cadenas, dar ese primer paso y pedir ayuda".

"Yo siento que estuve ahí, en el fondo, en el pozo, que la pase muy mal y que salí a pedir ayuda", agregó Nara antes de describir: "Estuve en lugares muy oscuros. Yo era mi peor enemiga".

Luego contó que tenía una productora y padeció momentos dramáticos en lo profesional: "Tenía mucha gente dependía de mí. Yo les pagaba el sueldo y después no tenía para morfar. Terminó explotando por los aires".

"Eso fue algo que me encadenó y que pasó porque no sabía realmente lo que quería ser. Quería agradarle al otro, que el otro me quiera, comprar afecto y cariño", reflexionó la conductora.

"Cuando uno está mal laboralmente busca salir adelante, uno quiere disfrutar", apuntó. Sin embargo, a continuación relató: "Me mataba los fines de semana, tomaba de todo y la volvía a pasar mal".

Ante estas experiencias, la conductora detalló que en una fiesta por el día del amigo sufrió su peor momento. "Termine muy mal, tomando alcohol, de todo. Llegué a mi casa y dije: 'Yo no quiero vivir más'", reveló ante Gastón Pauls.

Ferragut resumió que en esa etapa "tocó fondo" y que luego se dijo a sí misma: "No quiero más esto en mi vida". "La pasé muy mal, en ese momento tomé pastillas y terminé internada", agregó.

"Siempre tengo la imagen de mi vieja, eso me angustia un poco", expresó entre lágrimas y explicó: "Porque cuando uno atenta contra su vida, tenes que terminar en un psiquiátrico".

"Estuve 15 días en un lugar, muy triste, no entendía por qué estaba ahí, qué había hecho", detalló en Crónica HD.

Además, remarcó que no había tomado conciencia del momento que atravesaba y que su madre la ingresó en silla de ruedas a una clínica mientras ella lloraba y se resistía.

"Toda mi familia, mi vieja vino de Neuquén, mi hermano de Chile, todos vinieron a estar a mi lado", destacó con emoción.

"El sueño me iba a llevar la vida. Lo que era mi sueño era impuesto. Hoy mi sueño es mi familia, estar sana y tener salud", consideró Nara.