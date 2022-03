A veces, la mala situación económica obliga a las familias a ajustarse y dejar de lado algunos "gustos". Pero hay quienes tienen que renunciar completamente a sus sueños, por más pequeños que sean para poder llegar a fin de mes.

Esta vez, la historia de un adolescente que estaba pasando por un momento así se hizo viral en Twitter luego de que un amigo suyo lo publicara y miles de personas se solidarizaron con su problema.

hoy un compañero mandó esto, lloren conmigo pic.twitter.com/ZcmuMAv4SO — fan del agua (@eli_nvalido) March 22, 2022

"Quería despedirme de todos. No queríamos esto con ni yo ni mis papás pero siempre entendí que si no se puede, no se puede. No tengo la suerte que tienen ustedes, mis padres se rompen el alma para darnos las cosas. Y aunque el fútbol es algo que todos saben que yo amo, ya no se puede porque es muy caro", contó un chico de 14 años en el grupo de WhatsApp de sus compañeros de fútbol del Club Everton de La Plata.

Se despidió del fútbol porque no podía pagarlo y se volvió viral

Pese a que ya no podía seguir jugando, la pasión la tiene intacta y les prometió seguir en contacto. "Por ahí cuando sea más grande y trabaje, vuelva y los vea. Igual agenden mi número así cuando se acuerden de mi nos juntemos, son un grupo re lindo y nunca hicieron diferencias conmigo, por eso siempre me puse las pilas", agregó el chico que pertenece a la categoría 2007.

Holi, me etiquetas cuando haya novedades? Me paso con pibes de mi barrio y la verdad que duele ���� ayudemos al pibito, entre todos re podemos — Eva ⚡ (@nnotepongasazul) March 23, 2022

"Hoy mi vieja me mostró el mensaje del profe y quise llorar, pero no podemos hacer nada. Cada vez que entren a la cancha yo voy a estar ahí y cuando jueguen de local los voy a ir a ver como hice siempre. Los voy a extrañar una banda de verdad", sentenció el deportista.

Encontró algo que ama y no muchos lo hacen, espero que pueda vivir su sueño y trabajar de lo que le gusta y llenarse con gente linda :( compartan y donamos :( — ᑲɾᥱᥒ (@anomaliar99) March 23, 2022

Inmediatamente su mensaje llegó al corazón de los futboleros y muchos se ofrecieron a ayudarle a pagar la cuota. "Dejé de ser fan del fútbol pero sé lo que se sentía eso y me puso triste, necesita nuestra ayuda. No hay que dejar lo que te apasiona, él va a ser bueno en eso. Pasanos el CBU por favor", pidió Nacho. "Dejá que lloro primero y de ahí te pido el CBU así ayudamos entre todos", agregó Tomi.

El tuit tuvo más de 160 mil "me gusta" y ante tanta repercusión, desde el club comunicaron que el problema ya estaba solucionado y así se lo hicieron saber al jugador. "Hola chicos. Recién llegué de la escuela. Quería avisarles que gracias a ustedes y a toda la gente del club voy a poder seguir jugando. Estoy recontento. Gracias y nos vemos el viernes", sentenció el chico.