Pese a que pasó más de una década de la viralización de la foto íntima junto a Silvina Escudero, el tema volvió a resurgir, luego de la reciente palabra de uno de los protagonistas.

Este sábado, el ex "Casi Ángeles" se refirió a la polémica imagen al ser invitado al programa "PH Podemos Hablar", y aseguró que "había mucha presión sobre el tema".

Recordemos que, en aquel entonces, Nicolás Tacho Riera estaba en pareja con la bailarina, y además, fue quien tomó la famosa foto. A pesar de que se trató de una situación que pertenecía a su ámbito privado, fueron muchos los que no tuvieron piedad al meterse en su intimidad, o peor aún, al difundir la foto.

Silvina Escudero y la verdad detrás de su foto "hot".

Al momento del "Frente a Frente" con Analía Franchín, la periodista, lejos de esquivar el momento incómodo, fue directo al hueso y le preguntó sobre la famosa foto.

“Nico, es fuerte la pregunta: quiero saber si la exposición de tu íntima fluidez en los pechos de una las mujeres más deseadas de la Argentina te hizo sentir mal o un ganador”, lanzó Franchín, sin pelos en la lengua.

.

La respuesta de Nico Riera ante la tajante pregunta de Analía Franchín

Por su parte, sin intenciones de esquivar el tema, Tacho Riera le respondió: "Fue una situación muy fea, no se vio bien, sobre todo por la presión de los periodistas de chimentos que quieren la nota y no cuidan la intimidad del artista, porque creen que uno tiene que contar y mostrar todo".

Sin embargo, hizo referencia al rotundo cambio de mentalidad que hubo en la sociedad, indicando que, hoy en día, no sería algo tan grave, ya que de a poco están habiendo menos tabúes al hablar de la sexualidad.

.

"Hoy no lo pienso como algo bárbaro o bueno, siento que es la vida, que todo el mundo lo hace, es sexo, no me parece algo negativo" lanzó el actor.

Nico Riera y Silvina Escudero cuando eran pareja.

Sin embargo, Riera continuó su respuesta haciendo un pequeño análisis acerca de la "doble moral" que continúa habiendo al hablar de sexo, pese a que estamos en el siglo veintiuno.

"También hay como una doble moral con el tema del sexo. Poco se habla, mucho se hace. Se critica algo que por ahí uno mismo hace y todavía no se termina de hablar con sinceridad del tema", señaló, un tanto indignado.

Lo cierto es que, a pesar de que hoy el actor no lo ve como algo grave, en aquel entonces, fue un tema muy delicado en la vida de ambos, especialmente en la de Silvina Escudero.

No solo se había viralizado una foto de su intimidad sin el consentimiento de ninguno de los dos, sino que además, durante semanas, el tema se trató diariamente en algunos medios.