A días de haberse casado con el periodista Jorge Lanata, la abogada Elba Marcovecchio expuso los motivos por los cuales ya no trabaja más en el estudio de Fernando Burlando, donde cumplía tareas laborales.

“¡En el contexto de mi boda es horrible tener que aclarar que me fui del estudio por defender mis principios y mi valor como mujer profesional! ¿Rogar que te paguen? Eso no es digno”, aclaró en una historia de Instagram.

Previamente, Barby Franco, pareja de Burlando, no ocultó su malestar por no haber sido invitada a la boda del año. “Voy a ser sincera, Elba no nos invitó, a ninguno de los dos. Trabajó muchos años en el estudio de Burlando, pero no invitó a nadie. ¿Se agrandó Chacarita?”, le dijo la modelo a Intrusos.

La abogada contrajo matrimonio hace unos días con el periodista de PPT.

En diálogo con Ángel de Brito y todo su panel, Elba Marcovecchio blanqueó su conflicto con el letrado. “Escuché que me decían desagradecida, que me fui tres meses y que dejé mi trabajo, eso lo dijo Mariana Brey. Son todas cosas falsas. Nos casamos el sábado y yo sigo desde la mañana vestida porque fuimos a trabajar los dos ¿Esa es una conducta de alguien que deja tres meses un trabajo?”, arrancó diciendo.

En tanto, agregó: “Si me llamé a silencio, fue por respeto. Y lo mantuve pese a que decían alguna que otra cosa, pero ahora que en el contexto de la boda digan que ‘se agrandó Chacarita’. Me parece de cobarde que mande a decir estas cosas a periodistas, a mujeres u hombres. Todos los que me conocen saben que empecé a trabajar a los 21 años y a los 25 me compré el inmueble de mi estudio porque me fue bien en mi carrera”.

Por último, la doctora aseguró que Burlando dejó de pagarle cuando ella hizo público su romance con el conductor de Periodismo Para Todos (PPT).