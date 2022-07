El famoso comentarista Fernando Niembro reapareció en las transmisiones de los partidos del fútbol argentino y generó un fuerte repudio por sus declaraciones sobre el VAR. Mientras tanto, un popular periodista lo criticó duramente y señaló que no lo “sorprendió” la frase del colega.

Se trata del periodista Julián Bricco, un histórico relator de TyC Sports, quien cruzó duramente a una de las estrellas del periodismo deportivo. Durante un partido, Niembro expresó: “No se enamoren del VAR, el problema es creer que es una chica de 17 años”. Una frase que generó muchos repudios y, que lejos de aclarar, empeoró con otros comentarios polémicos.

“Una terrible hijaputez, pero bueno, no me asombra. No me gusta hablar de los colegas, pero no me asombra”, describió el popular relator del ascenso. “Totalmente desubicado Fernando Niembro”, insistió en diálogo con el programa radial “El Show Del Regreso” que conduce Ulises Jaitt.

En esa línea, Bricco explicó: “Me sorprendería de Macaya (Márquez), un tipo tan correcto y honesto no tiene ese tipo de actitudes”. Luego mencionó un fuerte inconveniente de Niembro con un productor de la empresa Torneos y Competencia: “Cuando le dijo ‘si tuviera un revólver’”.

Julián Bricco con Fernando Lavecchia (Instagram/@julianbricco).

“No trabajaría ni en pedo con él”, agregó el periodista, quien relata partidos de la Copa Argentina y del ascenso en la mencionada señal deportiva. Durante la entrevista remarcó que no acompañaría nunca a Niembro en una trasmisión de fútbol y recordó la ocasión en la cual pudo evitarlo por poco.

"Le agradecí a Dios no laburar con él"

“Una vez me mandaban a relatar con él y tenía que ir obviamente. Y después se recuperó el relator que iba, no sé si Mariano (Closs), o quién estaba. O era otro relator que iba con algo del Bambino (Pons)”, detalló Bricco sobre el episodio.

“Y nada, le agradecí a Dios no laburar con él”, agregó sobre el comentarista. “No, no, no laburaría”, remarcó, antes de describir de forma contundente: “Si sos pibe y no queda otra, pero por más que me esté cagando de hambre, no trabajaría con Fernando Niembro”.

“No tengo nada contra él, nunca tuve trato, nunca jamás me saludó en Torneos”, completó Julián Bricco. Por último, se refirió a los traspasos de periodistas deportivos entre los canales y cuestionó que varios lo defraudaron: “En el ambiente que nos manejamos nosotros es moneda corriente”.

Del mismo modo lamentó: “Un montón de gente que promete el oro y el moro, después te dice que no”. “Me ha costado mucho más tiempo por decisiones personales, pero nadie puede decir nada”, completó sobre su extensa trayectoria profesional.