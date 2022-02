El anonimato de las redes sociales le da a más de un internauta el valor para decir y hacer lo que, fuera del internet, prefieren callar. Esta tendencia volvió a alimentar un nuevo desafío en Tiktok, donde los usuarios de la red social china están usando uno de sus audios virales para sacarse del sistema esa respuesta que todos alguna vez quisimos tirarle a nuestros jefes.

En los últimos días, algunos internautas argentinos formaron parte de una tendencia en la plataforma de vídeos cortos donde compartieron una serie de grabaciones en las que utilizan el audio viral del momento. El corto clip, primero publicado en la plataforma por la usuaria @vikampaz, muestra cómo una empleada intenta evitar un día de trabajo con una insólita respuesta:

"Jefe no puedo ir a trabajar hoy porque no me arranca el auto", le avisa la trabajadora a su jefe en el fragmento que puede escucharse en cada uno de los vídeos. Ante la respuesta del empleador, que sugiere "¿y el colectivo?", llega el latiguillo que lo volvió viral en la red social china: "No, no tengo colectivo".

El corto audio se convirtió en un éxito entre los usuarios de TikTok, con más de un internauta grabándose imitando la impensable respuesta. El "trend" llegó a ser realizado por trabajadores que ni siquiera necesitan tomarse el colectivo para ir a trabajar, como fue el caso de una joven que admitió estar aún disfrutando de la modalidad "home office".

"Martina trabajas virtual desde tu casa!!", es la descripción con la que la influencer bajo el nombre @martiminaok replicó el vídeo viral en su perfil. Hasta el momento, la grabación de la joven ya supera las 28 mil reproducciones, mientras que el audio original ya reúne más de 150 mil visitas, cuenta con más de 6 mil "me gusta" y cientos de comentarios por parte de los usuarios.

.

"Cualquier excusa viene bien", "yo tendré que hacer esa escusa, pero me acuerdo soy mi propio jefe y si o si tengo que trabajar, ja", "unas ganas de faltar", "no hay fallas en su lógica ja, ja, ja", "no miro televisión, me muero de risa con estas cosas" y "fue tu último día de trabajo" fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas en los videos que participaron del nuevo desafío viral de TikTok.

Cabe señalar que, actualmente, el audio de la excusa para el jefe despistado ya fue utilizado en más de 3 mil videos. ¡Acá te dejamos algunos de las grabaciones más populares!