“Pinchu” es una usuaria de TikTok que se dedica a hacer contenido de viajes y comida. A través de imágenes y videos, la joven muestra contenidos de interés de otros países que visita y de los muchos y variados platos de comida que prueba en Argentina o en el extranjero.

En esta oportunidad, la argentina subió un video a su cuenta personal de TikTok donde muestra un pequeño negocio de autoservicio ubicado en el medio del camino entre las montañas de Suiza.

“En este lugar, la gente que tiene granjas prepara sus propios quesos, por ejemplo, en este caso”, comenzó diciendo la joven mientras muestra una heladera de tamaño pequeño donde se pueden observar distintos quesos.

“Y acá, en el medio de la montaña, ellos te dejan acá para que vos ter sirvas de la heladera, a tu gusto. Si, te servís lo que vos quieras, cada cosa tiene su precio”, explicó.

“Hay libros gratis que te podés llevar, venden también jabones, hechos a mano que salen 10 francos. Vos te servís lo que quieras, podés dejar escrito un mensaje de que fue lo que te llevaste, dejás la plata y si necesitas agarrar cambio lo sacás de acá”, indicó mientras señalaba un tupper con monedas.

Antes de finalizar el video, la chica pidió: “Quiero que me dejen su sobre esto porque me parece algo que jamás, en mi vida, pensé que iba a ver”.

Como era de esperarse, el clip tuvo cientos de reacciones por parte de los usuarios que no pudieron creer lo que sus ojos estaban viendo. Tan grande fue la viralización que hasta llego a Twitter, donde los tuiteros intercambiaron opiniones.

¿Qué dijeron los usuarios en Twitter?

Todo inició cuando el usuario llamado Balthi Salcedo expresó: “Me iría a Suiza pura y exclusivamente a robar, solamente por placer” y junto a esa frase que para algunos fue graciosa, pero para otros polémica, adjunto el video de “Pinchu”.

“Por esta misma razón es que no vives en Suiza. Te faltan valores y mucha educación que no te han dado en casa”, escribió un joven. “Mi sueño sería llevar una patota de 200 Argentinos y robar, cruzar mal, hacer piquetes, etc. Inundar su perfecta cultura con nuestras infames costumbres y arruinar la sociedad desde dentro”, expresó un usuario que se tomó el tuit principal con poca seriedad. Rápidamente, el creador del tuit original siguió la broma diciendo: “Y hacer murales enormes del Diego”. “Justamente por eso estamos como estamos, no creo que en Suiza seas recibido”, comentó indignado un hombre. “Me robo hasta las lucecitas de colores”, lanzó otro usuario.