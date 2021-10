Wanda Nara está en boca de todos desde que hizo público su marcado enfado con su esposo, Mauro Icardi, a quien le descubrió unos chats picantes con la célebre actriz María Eugenia “China” Suárez.

Así se mensajeaban la China Suárez y Mauro Icardi vía Instagram a espaldas de Wanda Nara.

En una de sus más recientes historias de Instagram, la diva compartió una foto de su mano derecha desnuda sin el anillo de casamiento, que en tantas otras ocasiones presumió con orgullo, lo que indicaría que está más que decidida a iniciar los trámites del divorcio luego de dejar expuesta la infidelidad del futbolista con la ex Casi Ángeles.

.

Desde que la hermana de Zaira Nara reveló el affaire de Icardi, quien ahora pelea en vano por recuperar el amor y la confianza de su esposa, salieron a la luz muchos otros detalles sobre la vida íntima de la China Suárez, algunos que incluyen los nombres de hombres casados del espectáculo, que hicieron que su imagen de desplome estrepitosamente en las redes sociales.

Cientos de miles de internaron le dedicaron sus últimas publicaciones a opinar sobre el gran escándalo mediático y la actitud de la actriz y modelo con hombres casados, en pareja, o amores de amigas y colegas.

En tanto, además de los memes que nunca faltan ni fallan en las redes sociales más populares de nuestro país, los usuarios desplegaron toda su creatividad e imaginación con posteos en donde expresan desde anécdotas similares, chistes, y hasta graciosas reflexiones sobre el amor, los cuernos, el perdón o la venganza.

Por poner un ejemplo, la twittera Mercedes Terán contó a sus seguidores: “cuando el tano me dejó me tomé el Flechabus y me vine a lo de mi mamá a llorar y a tratar de –ATENCIÓN- hacerle un amarre con unas velas”, relató. Sin embargo, su madre fue la persona que la trajo a la razón nuevamente: “Cortala, Mercedes, que de oro no la tiene”, la retó.

Fuente: (Twitter @MercedesTerán12)

Otro de los posteos que se hicieron virales en las últimas horas a partir del escándalo Wanda-Icardi-China Suárez fue el de Mauro, quien reconoció sentir admiración por la ex Teen Angel por su tiempo y dedicación para conquistar a hombres en pareja o casados siendo que tiene “tres hijos”. “Yo con un gato no tengo tiempo ni para tomarme una birra”, apuntó.

Fuente: (Twitter @mmmifla)

Fuente: (Twitter @gordaesplendida)

Fuente: (Twitter @polmccarne)

Fuente: (Twitter @silvamauroo)

Fuente: (Twitter @bysaraesc)

Fuente: (Twitter @naranjali)

Fuente: (Twitter @RutaDestr0y)

Fuente: (Twitter @LaRomiScalora)

.

Además, otras internautas identificadas con el acto de infidelidad de la que fue víctima Wanda Nara hablaron sobre la foto que subió Mauro Icardi a su cuenta oficial de Instagram junto a su esposa con un tierno mensaje dedicatorio por el Día de la Madre, que se celebró el domingo pasado, cuando la diva ya había sacado los trapitos al sol.