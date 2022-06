Como dice el Martin Fierro: "Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera". En esta oportunidad, un usuario de TikTok mostró el increíble gesto que tuvo con su hermana y emocionó a miles de personas en las redes. La joven lloró ante el público y generó miles de comentarios.

No cabe duda que las relaciones fraternas no de las más valiosas para una persona, ya que son las que te acompañan toda la vida tanto en las buenas como en las malas. Hace pocos días, Bautista Campo (@campin14) subió a su perfil de la red social asiática una cámara oculta que le hicieron a Carlota (@carlotcampos) para darle un regalo que esperaba hace mucho tiempo.

Todo comenzó cuando los hermanos le dijeron a la chica de ir a comprar el obsequio para su papá a una reconocida casa de electrodomésticos. Bautista grabó todos los pasos de la increíble sorpresa. "Le regalamos a mi hermana un celular", escribió el chico al comienzo del video y explicó "Ella no sabe, cree que estamos yendo a comprar el regalo del día del padre". Además, comentó "Ayer me dijo que su celular no le funciona prácticamente".

Luego, el joven aseguró que debido a lo que gana trabajando a penas le alcanza para cubrir sus gastos. También sostuvo que nunca tuvo teléfono nuevo, ya que eran todos heredados. En las imágenes, se puede apreciar como ven distintos móviles hasta que eligen uno y se lo dan a ella para que lo pruebe. A partir de allí, empezó la sorpresa inesperada.

Carlota tomó el celular y lo aprecio, en ese momento Campo le dice "Es para vos". Inmediatamente, se quedó sin palabras y pensó que era broma. La chica le pidió que le dejen de mentir, pero su hermano le insistió "Es para vos, no llores". Sin mediar comentario, se largó a llorar. Muy emocionada, la joven abrazo a sus hermanos y les dedico unas lindas palabras de agradecimiento. Además, aseguró "Es muy importante para mí".

El video en TikTok se hizo furor y rápidamente fue reproducido por miles de personas. "Se re nota lo que valora todo y que nunca se quejó de lo que tuvo. Una genia, merecidísimo y que lindo que valoren así a tu hermana", escribió una usuaria. "Que hermoso gesto, me hizo llorar loco", confesó un chico. "Esas lágrimas son el mayor gesto de agradecimiento", indicó un hombre.

Actualmente, el reel tiene casi 7 millones de reproducciones, más de 21 mil "me gusta" y cientos de comentarios. La historia conmovió tanto que muchos usuarios optaron por replicarla en otras redes sociales. @felipelahiteau publicó en su cuenta de Twitter y se volvió viral. "Estás pavadas me hacen emocionar", comentó el cibernauta.

"No hay nada más lindo que el amor entre hermanos. Emocionante el video", confirmó una mujer. "Increíble, estamos en un país donde alguien se emociona así por un cel, como si un órgano hubiera recibido. Si este fuera un país normal, en una semana laburando de mesera se lo compra", opinó una cuenta. "Te emociona ver como el hermano la ayuda, esos gestos que se ven poco", sostuvo otro señor.

