Luego del escándalo con Generación Zoe, el usuario de Twitter @pepitoaguera realizó un hilo donde alertó sobre un supuesto nuevo engaño que realiza un sitio web relacionado al mundo del fútbol, que utiliza famosos para promocionar las criptomonedas que ofrecen.

"Hoy mientras miraba instagram me llamaron la atención dos historias que publicó Dalma Maradona, promocionando el lanzamiento de un nuevo proyecto llamado @FutbolCripto (IG) y dando un link de contacto", señaló el internauta, quien a continuación explicó: "Personalmente el mundo del fútbol y de crypto me apasionan mucho. Por eso mismo me puse a investigar esto que promocionaba. Al entrar al Instagram y web de Fútbol Cripto encontré algo muy flojo de papeles y muchas inconsistencias".

��NUEVA ESTAFA - ATENTOS��

¿Querías ver un nuevo engañapichanga con Ponzi + Supuestas Criptomonedas + Famosos?



Les presento https://t.co/Gf77bgYjBH



*[ABRO HILO]* — aguera.eth (@PepitoAguera) March 14, 2022

"En la Web te venden "Token" a 9.99 USD, sin unidad de medida. Osea ponés 10 usd y ni idea qué te damos. Además meten frases super genéricas y se adjudican colaboraciones con Mauro Icardi. Eso sí, nunca te dicen para qué pindonga sirve el token", aseguró.

En esa línea, señaló que "cuando me di cuenta lo raro de todo esto me comuniqué a un número de WhatsApp que pusieron en sus historias. Resulta ser que me derivó a una financiera llamada Vayo Business que ofrece intereses exorbitantes del 6% hasta el 15% mensual en $ y USD".

"Después de esto, volví a la historia de @dalmaradona y ese link me llevaba a un WhatsAPP de una cuenta con la foto de "Fútbol Cripto", dijo y agregó: "Lo más cómico es cuando este "asesor" me blanquea que no sabe quién ni cómo se banca todo. También me dice que hay varias líneas y a los dueños no se los conoce".

Para cerrar, el usuario realizó una conclusión: "Fútbol Cripto es un tremendo caza bobos, sin fundamentos que te quiere currar 10 usd. No llega a ser crypto, pero manchan el ecosistema. No llega a ser Ponzi, pero detrás están metidos los de Vayo Business -el nuevo Generación Zoe-. Es realmente preocupante que famosos/influencers como en este caso @dalmaradona, con un alcance inmenso en las redes, publiciten sin saber. ¿Por cuanto? ¿20, 30, 50 lucas? guita que no les cambia la vida. Así exponen gente que cree en ellos para que sea estafada".