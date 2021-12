El acoso callejero es una problemática que continúa presente en la sociedad. A pesar de los constantes reclamos y denuncias de las víctimas y tras las campañas de concientización y proyecto para eliminarlo, aún sigue sucediendo. En esta ocasión, fue el actor y humorista Pablo Granados, quien hizo público el acoso que le tocó vivir a su novia, Camila Delossan, cuando salía de su casa.

Pablo Granados decidió compartir con sus seguidores en la red social Instagram un audio que le envío su pareja en donde ella le cuenta cómo fue el desagradable hecho que le sucedió cuando estaba caminando por la calle.

“Estoy harta de los tipos paj… te juro me dan ganas de llorar. Me cambiaron el día, desde que salí. Estoy vestida, no estoy mostrando nada, incluso estoy de largo y no puedo hacer dos cuadras”, se la puede escuchar a Delossan en la primera parte de la grabación.

Y agregó: “Tengo mucha bronca y malhumor, salí bárbara, hice tres cuadras y me dijeron de todo, guasadas, asquerosidades... No podés caminar, voy con el celular en la mano asustada, guardo todo. Me gritan de un camión, me dicen una asquerosidad. Horrible, la verdad horrible”.

El actor y humoriste denunció que su pareja fue acosada en la vía pública y realizó un fuerte descargo en las redes (imagen captura Instagram).

A raíz de las barbaridades que le gritaron a su pareja en la calle, Granados se tomó un momento para reflexionar sobre esta problemática social. “El 38,9 % de mis seguidores son hombres. Este video es para ellos. PAREMOS LA MANO muchachos. Si tenés pareja, una hija, hermana o madre, pensá lo que sufre cada vez que sale a la calle y vive este calvario”, enfatizó el ex VideoMatch.

El ahora influencer reconoció que sintió mucha tristeza luego de recibir y escuchar como su novia era acosada de ese modo y no podía hacer nada al respecto para poder defenderla o para evitar que otras mujeres tengan que pasar por esto cotidianamente.

En ese sentido, les pidió a sus seguidores recapacitar sobre este accionar y sobre todo tratar de hablar con un amigo o un conocido que habitualmente se comporta de esta forma y señalarse que esa mujer que acosa bien puede ser su pareja, su hija o su madre.

“Si te juntas con tus amigos a jugar al fútbol, a comer una pizza o fumarte un faso, está bueno conversarlo en el grupo para que las mujeres dejen de pasar por estos momentos de mierda que las llenan de miedo. ACORDATE Puede ser tu novia, tu hija, tu vieja. AFLOJEMOS que estamos entrando en 2022 y eso NO VA MÁS”, recalcó.

Por último, Granados ya había subido este material a sus historias de Instagram, pero decidió republicarlo en su muro para que pueda ser difundido por otros usuarios y así su mensaje llegue a más para poder eliminar esta problemática social. La cual en Argentina 9 de cada 10 mujeres lo han sufrido en alguna oportunidad.