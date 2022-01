La Tarjeta Alimentar surgió de una política complementaria lanzada en 2019 por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), para luchar contra la desnutrición infantil.

A través de ese programa, en la actualidad tres grupos reciben desde $6.000 hasta $12.000 por mes para que sean destinados a la compra de productos de almacén con el objetivo de garantizarles el acceso a una alimentación saludable.

Luego de los cambios en la Tarjeta Alimentar, cuya efectivización ya no depende de tener o no el plástico, sino que el beneficiario recibe el dinero en su cuenta bancaria el mismo día de cobro de su asignación, el martes último se activó el pago para titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) por madres con 7 hijos o más, quienes recibirán hasta $ 12.000.

Cronograma de pagos para titulares de la PNC, según la terminación del DNI

- Documentos finalizados en 0 y 1, a partir del 4 de enero de 2022.

- Documentos finalizados en 2 y 3, a partir del 5 de enero de 2022.

- Documentos finalizados en 4 y 5, a partir del 6 de enero de 2022.

- Documentos finalizados en 6 y 7, a partir del 7 de enero de 2022.

- Documentos finalizados en 8 y 9, a partir del 10 de enero de 2022.

¿Hay que inscribirse para ser beneficiario de la Tarjeta Alimentar?

A diferencia de otros programas sociales que paga la ANSES, la Tarjeta Alimentar no tiene un formulario de inscripción disponible.

Esto se debe a que su implementación se da en forma automática para tres titulares: de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de la Asignación por Embarazo (AUE) y de la Pensión No Contributiva (PNC) por madres con 7 hijos o más.