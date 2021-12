En estas horas y ante el significativo aumento de casos positivos de coronavirus, "La Feliz" teme que la temporada de verano se vea seriamente afectada. En menos de un mes, Mar del Plata pasó de 26 casos de Covid-19 a 631. Por ahora, el impacto en el sistema sanitario no es grave, pero hay preocupación por los contagios sobre todo por la cepa ómicron.

Los números señalan que el 1º de diciembre Mar del Plata registró 26 contagios de coronavirus y tenía 129 pacientes en tratamiento activo. Ayer, 28 días después, la ciudad registró el número más alto de casos en toda la pandemia: 631. Esta cifra hizo trepar a 1.845 la cantidad de casos activos. El aumento es alarmante y causa preocupación en el comienzo de una temporada de verano que prometía dar el puntapié inicial para la recuperación de una ciudad castigada por casi dos años por la pandemia.

En este contexto, las autoridades tienen esperanzas en un único dato alentador: el crecimiento de contagios no impacta en la ocupación del sistema sanitario. El primer día del mes, de hecho, había en terapia intensiva dos pacientes infectados con Covid-19. Este miércoles también habían dos.

En cuanto a la vacunación, si bien la evidencia científica muestra que ante la población vacunada la enfermedad no genera casos graves, el titular de Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas, precisó que hay 110.000 marplatenses que sólo se dieron una sola dosis. El funcionario provincial no lo precisó, pero la gran mayoría de los que no completaron el esquema de vacunación o ni siquiera lo iniciaron son niños, adolescentes y jóvenes.

Suspenden obras de teatro en Mar del Plata

Por otro lado, Fátima Florez y Nito Artaza son dos de los famosos que en estos últimos días dieron positivo de Covid. Ambos, a partir del resultado de ambos, tuvieron que suspender dos de las apuestas teatrales más importantes de esta temporada en Mar del Plata.