El escándalo que tuvo como protagonista a Eugenia la "China" Suárez todavía da mucha tela para cortar. Tras vincularla afectivamente con Mauro Icardi y generar un revuelo mediático con Wanda Nara, también se asoció su nombre con el del mediocampista de la Selección, Rodrigo De Paul.

Sin embargo, este martes en horas de la mañana, el jugador del Atlético de Madrid lo desmintió en exclusiva con Crónica HD. “Todo esto es un garrón para mi familia, no la conozco y nunca la vi a la China. Lo juro por mi hija Francesca”, le dijo a Flavio Azzaro su programa en vivo.

Esto suscitó más comentarios en internet y, por supuesto, nunca falta el usuario de Twitter que navega en lo profundo de la red para hallar perlitas. "La mujer más fiel", escribió "@pabloeseerre". Cabe destacar que la connotación de ese mensaje no es la que, a priori, uno podría imaginar.

Junto a esa leyenda, la ex Casi Ángeles adjuntó tres capturas de pantalla de tuits viejos en los que se podía ver cómo alentaba a tres equipos grandes del fútbol de argentino.

En el primer tuit que publicó la China el 9 de diciembre de 2010 decía: "Rojo campeón. Bostero bancátela. Ja". Luego, el 16 de abril de 2011, publicó: "Vamos Racing!!!". Por último, el 30 de mayo de 2019 escribió que "el más grande sigue siendo River Plate".

La mujer más fiel pic.twitter.com/KDEVZID4An — Pablo (@pabloeseerre) October 19, 2021

Por su parte, los usuarios de Twitter dejaron cientos de comentarios en este tuit viral sobre la confusa postura de la China Suárez sobre los equipos de fútbol: "Esto no puede ser real"; "Esto le sucede a cualquier antiboca. Es normal"; "¡Esto no puede ser cierto! Puede entender mil cosas sobre el amor/sexo... ¡Pero con el equipo de fútbol no se jode! Si no sos de ninguno en particular hacé silencio... Colgarse se las victorias da asco"; “Yo cada vez que cambio de chongo y son de cuadros diferentes jajaja”.

¿De qué cuadro es hincha Eugenia la "China" Suárez?

Más allá de los desconcertantes posteos de la actriz de Hilo Rojo, se sabe que es hincha fanática de River Plate. Una de las tantas publicaciones que había hecho la artista en su cuenta de Instagram, sobre la consagración de River campeón de la Recopa Sudamericana en 2019, fue junto a uno de los hijos de su ex pareja, con quien había alentado al Millonario en el Monumental, en el enceuntro frente a Atlético Paranaense.

La China está en el ojo de la tormenta desde este sábado, cuando fue acusada de ser la tercera en discordia en la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. La periodista Ker Weinstein fue quien lanzó que la ex de Vicuña había sido con quien Icardi supuestamente engañaba a la empresaria y modelo.