Trabajadores de la línea B del subterráneo porteño iniciaron a las 12 de este martes un paro de actividades para denunciar "la violenta agresión por parte de un personal jerárquico contra un mecánico" en el taller Rancagua, y denunciaron que la situación se produce en medio del conflicto por "la desabestización" de los vehículos reclamada desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP)



"Es un paro en toda la línea a partir de la 12 y en principio no hay una hora de finalización de la medida de fuerza. Se podría extender durante todo el día y ver cómo seguimos mañana. Es lo que estamos discutiendo en una asamblea", señaló el delegado de AGTSyP Claudio Dellecarbonara.



"Denunciamos la violenta agresión por parte de personal jerárquico contra un trabajador en el taller Rancagua de esta línea. Frente a nuestro reclamo de desabestización, que ya lleva cinco años, la empresa responde con aprietes, sanciones y agresiones físicas", señalaron los trabajadores de la linea B en un comunicado.



En ese sentido, se afirmó que "esta verdadera crisis sanitaria por la presencia de material cancerígeno en la red de subterráneos necesita una solución urgente y esta no puede ser la persecución y las agresiones contra los trabajadores que exigimos una respuesta".



"Ya tenemos un saldo de varios compañeros fallecidos por cáncer provocado por asbesto, además de decenas de compañeros con sus pulmones afectados por este mineral prohibido desde principios de siglo y que sin embargo no se ha retirado de la red. Exigimos una respuesta inmediata a nuestro reclamo y responsabilizamos a Emova y a Sbase (Subterráneos de Buenos Aires) de esta situación", finalizaron en el parte.