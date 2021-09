Una joven de Twitter fue testigo de una discusión de pareja y decidió compartirla a través de su cuenta "JNC" (@julichurba). Allí rápidamente se viralizó y generó furor y fue comentada por cientos de personas.

Ella fue la que relató la historia de dos aparentes ancianos: "Pareja de viejos viene a comprar: ella: 'Me gusta esto'. Él: 'A mí no'. Ella: 'Bueno, lo vamos a llevar'. Él: '¿Para qué me hacés venir si no me escuchás?' Ella: 'Para que pagues'. Él: 'bueno'", fue el posteo viral que publicó.

Los comentarios en Twitter no tardaron en llegar y entre los se manifestaron: "No niego ni aseguro q esas charlas forman parte de mi vida"; "Los amo"; "Tengo la sensación de que podrían ser mis viejos"; "Él sabe de memoria las letras que importan: 'O B D C'"; "La Sra. entendió todo"; "¿Como vas a publicar un diálogo con mi marido? Ah no, pará, no fuimos a comprar nada. ¡Habrá otros iguales! Jajajaja".

"Algo así con mis viejos con la diferencia que también paga mamá, digamos que papá va a de apoyo moral", fueron algunos de las decenas comentarios con más reacciones en la red social.