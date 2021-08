Este jueves, alrededor de 300 obreros la empresa Havanna realizaron un paro total de actividades en la planta marplatense que está ubicada dentro del Parque Industrial General Savio, de ruta 88. Esta manifestación fue en reclamo por que se llegue a un acuerdo paritario y se mejoren los salarios y las condiciones laborales, pero no contaron con el respaldo del Sindicato Trabajadores Alfajoreros Reposteros Pizzeros y Heladeros (StarpyH).

No es la primera vez que la alfajorera tiene movilizaciones de este estilo, de hecho el año pasado se dieron cuando decidieron no convocar al personal temporario (que en ese entonces consistía en el 58% de los empleados) debido a la disminución en las ventas por el cierre de bocas de expendio por la pandemia. En lo que respecta a este 2021, en julio también hubo una protesta, por los conflictos salariales que siguen sin resolverse.

Los trabajadores del turno mañana de la planta de Mar del Plata decidieron realizar un paro (Gentileza 0223).

"No se está cumpliendo con las paritarias del año pasado y lamentablemente este año la paritaria no sube más del 34% dejando nuestro sueldo cada vez más bajo. Somos más de 300 empleados temporarios con un sueldo básico no mayor a 40 mil pesos”, aseguró una de las voceras de la manifestación a 0223.

La mujer aseguró que están trabajando a la par de las máquinas pero que sienten que no están siendo valorados. “Estamos muy por debajo de cualquier empleado de cualquier empresa cuando Havanna es una firma multimillonaria, que realiza exportaciones a todo el mundo. Sabemos que puede pagar un poco más. Es una empresa grande, que exporta un montón y uno tiene que ir a la velocidad de una máquina. Así se trabaja todo el día pero nosotros somos personas, no estamos mecanizados, y encima esta situación no se ve reflejada en los sueldos", agregó.

Cómo sigue la negociación salarial con Havanna

"Nos quieren dar un retroactivo a mayo, con un aumento a partir de agosto o septiembre. Si no hay novedades en estas horas, seguramente se repita la medida mañana", adelantó la vocera.

Por el momento, los obreros decidieron continuar en estado de "asamblea permanente" hasta tanto no tengan una respuesta coherente a su reclamo. Además, los trabajadores habían solicitado un bono compensatorio que los empresarios rechazaron inmediatamente.

“Los trabajadores no solamente perdieron entre un 10 y un 15% del salario en el año que pasó, no se quiere abrir el debate de esa pérdida salarial, a pesar que había una cláusula de revisión, sino que el porcentaje salarial que ahora se intenta firmar no satisface a los trabajadores. Todos sabemos que la inflación es del 50% y el 34% que ofrecen está muy lejos de ese nivel”, agregó Alejandro Martínez, referente del Polo Obrero.