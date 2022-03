Tras más de dos años de ausencia por conflictos legales con su antigua disquera y productora "Big Ligas", este miércoles Paulo Londra volvió con todo. El cantante cordobés apuntó a relanzar su carrera nacional e internacional de la mano de su nuevo tema "Plan A".

A partir de las 19.00 horas, la canción que grabó en asociación con Warner Music estuvo disponible en YouTube y Spotify y en cuestión de minutos las redes se inundaron de memes que demostraron la emoción de los fanáticos por volver a ver a su ídolo.

Más de 800k de personas viendo en simultáneo el video de Paulo Londra. Algo histórico para un artista latino pic.twitter.com/83nmt7lUkU — rodrigo (@rodrigoxtini) March 23, 2022

"Al fin ya está afuera. Vine a sorprender con un rockcito para que vean como solfeo ahí. Espero que les guste y gracias a todos los que me vinieron bancando porque me hacen grande y me hacen disfrutar de este momento como nunca", aseguró Londra en sus historias de Instagram.

Paulo Londra lanzó un nuevo tema y ya hay memes

