Los grupos de WhatsApp son muy ventajosos para algunas cosas y bastante poco útiles o disfuncionales para otras. Un claro ejemplo de uno que, por lo menos presume la fama de tener un poco de cada una, es el de las “mamis” del colegio. En esta oportunidad, fue noticia por lo segundo, ya que una discusión que empezó allí, terminó con un padre y un abuelo a las trompadas limpias. El primero terminó con el ojo izquierdo prácticamente inutilizable, ¿cómo sigue su salud?

Anabella, esposa del agredido Esteban Bieiaszewzki, conversó con Infobae y relató su historia, explicó cómo se originó el problema y actualizó sobre el estado de su esposo.

“Me arrepiento de haberlo llamado para que viniera al colegio. Deseo con toda mi alma retroceder el tiempo y hacer que fuera yo a la que golpearan y perder el ojo. No él”, declaró desde una clínica en Ramos Mejía donde su esposo fue atendido. “La vida nos cambió mucho, muchísimo, para siempre.Mi marido no puede hacer desde ahora un montón de cosas. No va a poder manejar, por ejemplo. Él es comerciante y no va a poder conducir para ir a su lugar de trabajo. Estamos muy conmocionados”, añadió.

Así quedó el comerciante luego de la golpiza recibida.

Además, aseguró que “le reventaron el ojo. Parte del líquido ocular salió y en el hospital hicieron lo que pudieron con lo que había quedado. Le dieron 11 puntos de sutura dentro del ojo con fines estéticos para no tener que dejarle el párpado cerrado. De todas maneras es una evolución diaria de ver cómo va respondiendo”,

Por su parte, dejó en claro que su cónyuge se encuentra “triste, contrariado y sin entender todavía lo que pasó”.

¿Cómo comenzó todo?

En cuanto al origen del conflicto, la mujer señaló que “le dije (a la otra madre, identificada como Noelia) que no entendía qué tenía que ver. Ahí ella me dice ‘¿Vos me estás hablando a mí?’ y ahí le digo ‘sí a vos te estoy diciendo’. Me empezó a hablar de mala manera. Me empezó a delirar, me mandó un audio con un tono de voz violento en el que me hablaba de muy mala manera, como yo jamás hablé. Nunca la agredí. Yo en ese momento le contesté que con mamás luchonas no conversaba”.

“Me empieza a mandar mensajes privados para decirme que su mamá es docente y que tuviera conducta porque si no mi hija en algún momento la iba a tener de maestra”, aseveró.

Al día siguiente, Anabella se dirigió a la institución educativa para plantear el problema frente a las autoridades, pero le dijeron que eso era de “puertas para afuera”, por lo que no podían intervenir. A partir de allí, todo fue para peor. “Cuando llego a mi casa recibo un llamado de un número que no conozco porque a todo esto yo ya la había bloqueado a Noelia. En el llamado era ella y me dice que por qué no hablaba con ella y me dice: “Mañana a la salida del colegio te cago a trompadas”, describió.

Dicho y hecho, cuando fue a buscar a su hija de 8 años, apareció Noelia, le preguntó si ella era la del grupo y le propinó una derecha al pómulo. Aturdida, llamó a su marido Esteban para que la fuera a buscar. Sin embargo, tanto la agresora como su padre, Alberto, estaban todavía en la puerta esperando por Anabella, con intenciones desconocidas pero al parecer poco felices.

En ese contexto llega Bieiaszewzki, para de alguna manera “rescatar” a su mujer. Sin embargo, quienes seguían afuera comenzaron a increparlo. Noelia le tiró una patada y luego su padre comenzó a golpearlo.

Este fue el chat que comenzó todo.

“Yo luego de la piña que me dio esta mujer ahí lo llamo a mi marido y le conté lo que me había pasado. Me empezó a llamar, no le pude contestar porque no tenía señal hasta que de pronto escucho gritos en la puerta y me doy cuenta de que es él. Quiero salir pero la reja del jardín la dejaron cerrada. Veo a esta mujer enfrentarse con mi marido y él a los gritos pidiendo que llamen a la policía. En eso el padre de la chica (Alberto Morea), o sea el abuelo de la compañerita de mi hija, golpeó a Esteban. Lo hizo con un anillo que se había puesto en ese momento. Se lo puso para ir y pegarle”, relató Anabella.

Uno perdió un ojo y el otro detenido

El agresor quedó detenido por “lesiones graves” en una causa que lleva adelante la Unidad Fiscal de Investigación 01 de San Martín, cargo del fiscal Fabrico Lovine. ¿Por qué hablan de lesiones graves? porque las heridas que le proporcionó a Esteban Bieiaszewzki, fueron extremadamente graves.

Alberto Morea fue detenido y se lo acusa de "lesiones graves".

¿Qué dijo el colegio?

Luego de lo sucedido, emitieron un comunicado en el que expresaron que "esta pelea se origina en una disputa que tiene como principio una discusión en un grupo de Whatsapp de madres del jardín, un grupo totalmente ajeno a la escuela en el cual no participa ningún directivo ni ningún docente de la misma".

Esta fue la pelea originada en el grupo de "mamis"