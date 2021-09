Algo que nos parece tan cotidiano como escuchar el sonido de las aves a la mañana, el sonido del viento que mueve las hojas de los árboles o las distintas voces de nuestros amigos y familiares, para las personas sordas o hipoacúsicas es algo que no pueden experimentar. Por eso, cuando tienen la posibilidad de someterse a intervenciones quirúrgicas, implantes, o de utilizar audífonos especiales, aquellas personas experimentan un mundo nuevo, mágico. En ese sentido, una publicación en Twitter se hizo viral al contar las reacciones de las personas que escuchan por primera vez.

El tuit viral alcanzó los 38 mil "me gusta", los 1200 retuits y logró enternecer a todo internet. En la publicación de la red social del pajarito, la usuaria Candela (@iluminica), quien al parecer es una médica especialista, escribió: "Estoy leyendo experiencias de 'ex sordos' que cuentan qué les sorprendió al escuchar algo por primera vez y las respuestas dan vida".

Entre las reacciones de las personas hipoacúsicas que contó Candela se encuentran: "Pensé que las nubes hacían ruido al chocarse entre ellas"; "El viento. ¡¿Por qué carajos suena el viento?!"; "Un amigo se sorprendió por el sonido de la lluvia"; "Al otro día me preguntó por qué la panceta 'llovía'". Además, agregó: "No sabía que la gente hablaba con diferentes voces"; "Creía que el sol hacía algún tipo de ruido"; "Un amigo creía que gritábamos al bostezar".

Estoy leyendo experiencias de “ex sordos” que cuentan qué les sorprendió al escuchar algo por primera vez y LAS RESPUESTAS ME DAN VIDA. Les dejo algunas:



- Pensé que las nubes hacían ruido al chocarse entre ellas



- El viento. Por qué carajos suena el viento?!



Sigue… — Candela �� (@iluminica) September 28, 2021

El hilo viral continúa con expresiones tan conmovedoras y emocionantes como las anteriores. "Una paciente me dijo que le encantaba el sonido de las estrellas. Días después nos enteramos que en realidad lo que escuchaba eran grillos"; dijo la usuaria que también contó que otra persona le había dicho que "los pájaros son demasiado ruidosos y los escuchás a donde sea que vayas". También citó a otro paciente, que dijo: "No sabía que los gatos ronroneaban, creía que solo vibraban". "Estoy muy decepcionada de que las nubes no hagan ruido al chocarse", fue la frase de uno de sus pacientes con la que la usuaria Candela cerró el emocionante hilo de Twitter.

Como es de esperar, cientos de usuarios dejaron sus comentarios en Twitter, donde mostraron toda la ternura que sintieron y contaron cómo los movilizó la publicación viral: “No, imaginate sentir el ronroneo de un michi por primera vez”; "Me encanta este hilo. Qué hermosos testimonios. Qué maravillosos son tus amigos". “Me ha encantado lo de las estrellas y los grillos"; "¡Creo que en el fondo tiene razón, si las estrellas sonaran sería así!”

"Una chica que es hipoacúsica y que, gracias a un sistema de audífonos puede escuchar, contó su experiencia personal sobre cómo reaccionó al oír por primera vez. Mis padres me cuentan que yo flipé con el sonido de los coches. Y cuando me puse los que llevo ahora, que tienen sistema Cross... Flipé al escuchar en estéreo por primera vez xDD"