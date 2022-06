Eaton es un Yorkshire Terrier, macho, castrado de 12 años y se encuentra extraviado. Sus dueños están desesperados y ofrecen una recompensa de mil pesos para quienes lo puedan haber llegado a encontrar.

Su dueña contó: "Es de color negro y marrón, peludito. En el lagrimal del ojito izquierdo tiene un sebito de grasa, tipo granito, que se puede identificar. Cuando camina tiende levantar una patita de atrás. Simula dar saltitos". "Se extravió del Barrio de Saavedra el 4/06 de Vedia y Acha, tipo 21.30/45 cuando se abrió la puerta por última vez. No le gusta estar con gente, por eso tiende a esconderse, cuando nos dimos cuenta que no estaba, aproximadamente 22.30 recorrimos toda la zona, sin nadie que nos pudiera dar una señal", sumó.

Y agregó: Pusimos varios volantes por Urquiza, Saavedra, el día 12/06 me llega otra info que vieron a un supuesto perrito por Belgrano R. Recorrimos y ni rastros. Pusimos más volantes. Hasta el día de hoy no tenemos noticias, ni cámaras que nos faciliten su paradero".

Intentaron estafarlos

El día lunes 7/06 de madrugada 1.30 am me llaman para decirme que tienen a mi perro, y al decirles que me envíen una foto, se negaron, a lo que me dijeron que si quería más información, que empiece a depositar dinero. Al darme cuenta de que era una estafa, no les di nada. Y el asunto termino ahí. Durante todo el día, estuve recorriendo la zona de Urquiza, y al dejarle un volante a una veterinaria, me contacto una vecina, diciendo que lo vio el sábado 4/06 tipo 23.30 por congreso y Galván.