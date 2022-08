En el último tiempo, mucho se estuvo debatiendo acerca de los planes sociales, y las dos posturas frente a este tema se hicieron escuchar notablemente.

Con el "boom" de la "planera influencer", varias personas que están en contra de los planes sociales salieron a defender su postura, como también lo hicieron quienes se encuentran en la vereda de enfrente.

En este caso, una planera salió a cruzar con todo a una vendedora ambulante, luego de que esta planteara que los planes que da el gobierno fomentan la vagancia.

"Con el plan se gana $18.000, pero eso lo hago en tres días laburando de esto", comenzó diciendo la mujer que vende copitos, y agregó luego: "Se sale adelante trabajando, no cobrando planes".

Luego de sus declaraciones, una planera salió a enfrentarse con ella en Crónica TV, y ninguna de las dos se calló nada: "Le pregunto cuántos años tiene, y si tiene hijos la señora", empezó diciendo la mujer que cobra planes.

Ante la pregunta, la vendedora de copitos le contestó que tenía tan solo 23 años, y que no tenía hijos. "¿Tenés 23 años? Apenas estás aprendiendo. Yo tengo una hija de 22 años, y ella también sale a laburar", fue la respuesta de la planera.

Sin embargo, la trabajadora continuó defendiendo su postura: "No le fomentes la vagancia a tu hija. Es mejor salir a trabajar que cobrar un plan. No sean vagas, salgan a trabajar. Si queres ser una mujer empoderada, salí a trabajar. No fomentes la vagancia", lanzó la joven de 23 años.

La pelea entre una planera y una trabajadora

En ese sentido, aprovechó el momento para mostrarse en contra del gobierno actual: "Encima el gobierno está pagándote con el voto. Vos los votas, y ellos te pagan. Te están comprando el voto", le dijo la vendedora a la mujer que estaba el otro lado, y sus palabras desataron la furia de esta.

La vendedora ambulante no se calló nada.

En medio de la pelea, la trabajadora notó que la señora que cobra los planes sociales tenía un acento distinto, y esto no le gustó nada: "Antes de venir a un país a cobrar un plan, anda a tu país a cobrar un plan de ahí", lanzó, y la otra mujer la trató de discriminadora.

Además, la joven de 23 años comentó que estaba estudiando la carrera de medicina, la cual paga ella misma con la plata que gana vendiendo copitos. Sin embargo, esto pareció no importarle a la extranjera, ya que solo le dijo irónicamente: "Felicitaciones".