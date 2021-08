" No es caridad lo que hago " se lee en la biografía de su Instagram . Santiago Maratea , el influencer de 25 años que se alzó a la fama por sus colectas solidarias, enfrentó duras críticas por el objetivo de su más reciente campaña.

Tras recolectar más de 90 mil dólares dirigidos a tres causas solidarias, el joven se tomó unas vacaciones por el continente europeo. Pasados algunos días, comunicó en sus redes que le gustaría visitar Formentera , una paradisíaca isla española, y pidió ayuda a sus más de 2 millones de seguidores para financiar el viaje.

.

La iniciativa que solicitaba 100 pesos de cada uno de sus seguidores no fue bien recibida por muchos. Marate pagadoa decidió publicar su respuesta frente a las críticas que lo acusaron de darse cuenta de un " buen gusto por los laburantes ". Resaltando los comentarios de una internauta llamada Susana, el influencer explicado su posición.

"No se quién inventó que la gente que quiere mejorar el mundo debería no tener plata pero seguro estaba lleno de guita el gil", escribió Maratea sobre su descargo en su cuenta oficial. “Por ahí hay gente que no lo sabe, pero yo hago una colecta propia cada vez que termino una colecta ajena. Paso la gorra, y con esa guita me compro cosas que no tienen ninguna utilidad social”, continuó en sus historias sobre el pedido que desató una polémica.

“Me voy a llenar de plata y voy a seguir ayudando a la gente como lo vengo haciendo hace años y me hace muy feliz”, cerró concluyente el influencer, que ya recibió el dinero requerido para continuar sus vacaciones y agradeció a los contribuyentes en una historia de Instagram.

El saludo Santi Maratea a sus seguidores, desde la costa mediterránea.

Las colectas de Santi Maratea

El número de objetivos logrados por el influencer que "ama las bolsas de Louis Vouitton" continúa creciendo. En tan solo esta semana, Maratea consiguió recaudar el dinero que Ezra, un niño diagnosticado con DIPG, necesitaba para completar su tratamiento; colaboró con un millón de pesos dedicados a la recuperación de Mariana Lasupiur, la peluquera de los famosos que sufrió un accidente en un ascensor; y juntó 30.000 dólares para fundar el tratamiento de Julio Sosa, un locutor que sufre de ELA.

2021 fue un año movido desde enero para el influencer solidario, que organizó la compra de dos ambulancias para una comunidad wichi en Salta, compró el medicamento más caro del mundo a Emmita, pagó el viaje de los atletas argentinos al Sudamericano de Guayaquil y colaboró con la ONG Trans Argentinxs, que asiste a las infancias trans, entre otras.

Santi Maratea con Federico, el niño que necesitaba viajar a España por un tratamiento médico.

Su viaje a España tampoco fue un descanso de su actividad solidaria: el joven visitó a Federico , un pequeño cordobés de seis años al que ayudó recaudando 40 millones de pesos