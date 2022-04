La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter de la autora del diseño original, y el tuit logró tener una gran repercusión.

"En la colección verano 2021 plagiaron un diseño que hice en 2018, dentro de una serie de pósteres para celebrar el empoderamiento de la mujer. Le borró a palabra "Women", bastante simbólico", comenzó escribiendo la usuaria bajo el nombre "@antimarte".

El tuit generó todo tipo de comentarios en contra de la marca de ropa.

Luego, siguió dando más detalles sobre el tema en un hilo de Twitter, en donde contó que la marca ya se había contactado con ella previamente, luego de que ella denunciara el plagio en sus redes el mes pasado.

"La marca me contactó disculpándose, diciendo que el diseño lo habían tercerizado y que no estaban al tanto de que era mío, pero que querían llegar a un acuerdo", señaló la artista independiente.

Continuando con su relato, declaró que solo recibió unas disculpas por privado y una propuesta de trabajo: "No voy a trabajar para quien me afanó. Le digo que no, que quería plata, ya que ellos habían ganado con mi diseño, y que también quería disculpas públicas", reconoció.

Ante su negativa, la reconocida empresa le habría ofrecido $30.000, pero la joven se volvió a negar: "Tienen 60 locales en Argentina. Si vendieron solo 10 remeras en cada uno, eso resultó en un bruto de 3 millones de pesos, por lo que $30.000 es tan solo un 1%, ridículo".

.

En cuanto a la oferta económica que le hicieron desde la marca de ropa, un usuario le dio a la mujer su humilde consejo: "Trabaje años con ellos y mi consejo es que agarres los 30 mil pesos porque es lo máximo que les vas a sacar. Son la empresa más rata del planeta cuando se trata de pagar a proveedores. Te puedo dar noventa ejemplos", escribió indignado.

Por otro lado, pese a que la artista independiente no se siente ganadora a la hora de iniciar un juicio, muchos usuarios le recomendaron que inicie una demanda judicial lo antes posible.

En Twitter varios le aconsejaron que resuelva el tema mediante vía judicial

"¿Vos decís que no tenés buenas chances si les pones en marcha un juicio? Pero si ellos mismos están reconociendo el plagio. ¡Sácales todo! Si te ofrecen $30 mil, es porque en un juicio te van a tener que pagar 3 "palos". Está todo documentado (mails, imágenes, el ofrecimiento). Anda por todo", le aconsejó la usuaria Noelia González.

"Por favor, ¡iniciales juicio! ¿Cómo te vas a quedar con nada? Ellos son uno más de los muchos que se dedican a copiar y plagiar diseños", escribió otro internauta, mientras que un usuario le recomendó que siga adelante con su denuncia publica: "Mi recomendación es el escrache masivo".

Por el momento, la artista se encuentre a la espera de llegar a un acuerdo con la empresa, pese a que desaparecieron repentinamente, luego de haber quedado en enviar su propuesta por escrito: "Es tremenda la impunidad con la que se manejan estas grandes empresas, y el plagio a artistas independientes es moneda corriente", sentenció.