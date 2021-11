Twitter está lleno de historias bizarras que se ganan miles de 'me gusta's por su calidad humorística, pero no todas son ciertas. Esto no detiene a los usuarios de la red social del pajarito, que siempre están en búsqueda de una buena historia para mandar al grupo de WhatsApp. La historia publicada por un argentino desde Italia, por ejemplo, se ganó la atención de miles de internautas.

El tuitero Gero Ratto compartió lo que parecía una conversación de Instagram entre él y una desconocida, donde ella le pedía ayuda para preparar un "regalo" a su novio. "Es simple, es hacer un cartelito con una frase que te diría yo con un paisaje lindo de fondo", lee el mensaje, que buscó aprovechar la residencia que el estudiante está realizando en la ciudad italiana de Turín. El remate del chiste llega en la segunda foto del tuit, donde el usuario reveló el mensaje que la joven le dedicó a su novio.

la verdad que no me lo esperaba pic.twitter.com/GEWyfaH6eA — Gero Ratto (@GeroRatto) November 2, 2021

"Lukis, los cuernos se te notan desde ITALIA, date cuenta", se lee en el cartelito blanco fotografiado con las coloridas calles de Piamonte de fondo. El brutal regalo ficticio generó furor en la red social azul, donde el tuit reunió casi 130 mil 'me gusta's, más de 5 mil retuits y cientos de comentarios atónitos ante la franqueza del mensaje.

"yo me rio pero re q el lukis somos todos", "El corazoncito arriba de la i es todo un detalle. Espectacular toda la secuencia", "El final inesperado", "Soy un maldito si me reí?" y "El único mensajito q me van a dedicar" fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Twitter.

.

Entre las reacciones, varios usuarios ubicados en destinos turísticos vieron la oportunidad de un negocio, ofreciendo sus servicios a otras parejas vengativas que deseen un cartelito. Sin embargo, las reacciones al momento viral no se limitaron a una red social.

"Me quiero morir me levante con un ejército de cornudas pidiéndome los cartelitos", publicó el autor de la broma desde su cuenta al día siguiente, acompañado de una captura de pantalla que muestra su bandeja de entrada, repleta de mensajes de mujeres pidiéndole ayuda con sus propios mensajes. "La cantidad de gente q realmente piensa q la piba me mando a escribir eso", aclaró el usuario debajo del tuit viral, en referencia a los cientos de personas que tomaron la broma en serio.