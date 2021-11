La Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) inaugurará el próximo sábado una nueva "carnicería agroecológica" en la localidad bonaerense de Avellaneda, que tendrá a disposición del público la venta cortes de carne vacuna "de calidad a precios populares".



"Ante los aumentos de los precios de la carne, el sábado estaremos inaugurando en Avellaneda, la primera carnicería agroecológica con cortes de calidad y a precios populares", informaron a voceros de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT).

.

La iniciativa de la MAA reúne a distintos actores de la cadena productiva como productores de ganado de la Red Nacional de Municipios y Comunidades (Renama), el frigorífico recuperado por sus trabajadores “SUBPGA” y los canales de comercialización de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT).



"Este lanzamiento se enmarca en un contexto en el cual los aumentos en los precios de la carne acumularon un 20% en las últimas semanas mientras el Gobierno Nacional intenta fijar medidas y alcanzar acuerdos con los distintos actores del mercado de la carne", consideraron los organizadores.



Juan Pablo Della Villa, secretario de Comercialización de la UTT, e integrante de la Mesa Agroalimentaria Argentina, asrguró: “Estamos construyendo la cadena de comercialización lo más directa posible en función de que el pueblo no solo acceda a carne más saludable sino también más económica. Este circuito lo estamos creando desde la economía social y demostramos que hay alternativas para abaratar los precios de la carne”,



Según indicaron desde la UTT, " la carne producida por las familias ganaderas agroecológicas tiene sus propias características", ya que "los animales se crían al aire libre, se alimentan de la pastura natural y no reciben hormonas ni antiparasitarios".



"El resultado es un alimento altamente nutritivo, libre de sustancias tóxicas, y muy diferente de la carne de animales criados de forma convencional. Los animales de feedlot son confinados en un ambiente artificial, alimentados con granos transgénicos de alta concentración en almidón que se traslada a la carne con una gran composición de ácidos grasos no saludables, como el omega 6", indicaron desde la UTT.



Además, los animales de feedlot "viven entre su bosta y orines, lo cual no contribuye al reciclado de nutrientes del suelo, generan más gas metano y se contaminan las napas, porque la alta concentración de desechos no puede ser digerida por el suelo".



“En este esquema que proponemos, la carne resulta más saludable para quienes la consumen, quienes la producen y para el propio ambiente. De esta forma demostramos que otra forma de criar ganado es posible”, afirmó Juan Manuel Rossi, presidente de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), integrante de la MAA.

.

Jorge Themtham, productor agroecológico de ganado de la localidad de 30 de Agosto e integrante de las comunidades del Renama dijo a Télam: “La verdad es que estamos felices de poder acercar nuestra producción de vacas de pastoreo natural directamente a los consumidores a un precio justo, porque no queremos producir un alimento caro para pocos sino que queremos carne sana para todos y todas”.

¿A qué precio se venderán los principales cortes?

Asado a $600 el kilo

Bola de lomo $780 el kilo

Vacio $750 el kilo

Cuadrada $810 el kilo

Nalga $830 el kilo

Osobuco $500 el kilo

Cuadril $770 el kilo

La nueva carnicería agroecológica abrirá sus puertas el próximo sábado desde las 8, en el Mercado Cooperativo de Alimentos, ubicado en Arredondo 3359, Sarandí, en el partido bonaerense de Avellaneda. Estará abierta al público de lunes a sábados, de 8 a 18.