Luciana Salazar realizó un enigmático descargo a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram durante las primeras horas de la madrugada del viernes y preocupó a sus casi 2 millones de seguidores.

Tras haber sentado postura sobre el escándalo que involucra a su amiga y abogada Ana Rosenfeld, quien fue acusada recientemente por tres ex clientas por estafa ante la Justicia y se convirtió en el foco de atención en el programa Intrusos (América), la modelo sorprendió con un duro y largo mensaje en sus redes sociales. Pero además, sugirió que su vida podría correr peligro luego de expresarse en público, lo que alertó aún más a sus followers.

El primer posteo de Luciana Salazar en sus historias de Instagram.

“Acabo de recibir un mail que me demuestra lo que sos capaz de hacer. No puedo entender tanto odio. No le encuentro explicaciones a tanta maldad", escribió en primera instancia Salazar en sus historias de Instagram, y siguió: “Siempre te metiste con lo más sagrado para mí". Esto último podría relacionarse con la situación de su hija Matilda, de tan solo 4 años, y la disputa legal que sostiene con su expareja Martín Redrado desde hace tiempo.

No obstante, la diva continuó: "Quisiera encontrar las fuerzas para poder contar las cosas que me guardé tantos años y que recordarlas aún me afecta. Y muchas tienen que ver con la maternidad", disparó en la primera de sus tres historias.

La modelo Luciana Salazar describió sus emociones en un enigmático descargo en sus redes.

Cabe recordar que luego de la última instancia de mediación que mantuvieron Salazar y el economista el jueves de esta semana, la expareja no llegó a ningún acuerdo, y según trascendió, la mediática tendría pensado llevarlo a juicio.

En tanto, en su segundo posteo en Instagram, Luciana fue mucho más dura y contundente sobre sus emociones: “Siento tristeza y asco a la vez”. Pero fue la tercera historia la que realmente preocupó a sus seguidores, por el siguiente mensaje final: “Espero que no me pase nada, porque indudablemente esta persona es capaz de hacerme cualquier cosa".

La tercera y más preocupante historia de Instagram de Luciana Salazar.

Las grandes interrogantes hasta estas horas del viernes son a quién habrá dirigido su contundente descargo público, y fundamentalmente, a qué se refiere y si será cierto que su vida corre peligro.

La mediática suele comportarse de un modo enigmático en sus redes, donde escribe mensajes polémicos donde no especifica a quiénes están dirigidos. Días atrás, en su cuenta oficial de Twitter “@lulipop07”, publicó: "Es tan pero tan obvio quién está detrás de esta opereta a ella", escribió la diva, luego de que estallara un escándalo contra Ana Rosenfeld.

Es tan pero tan obvio quien esta detras de esta opereta a Ella. — luciana salazar (@lulipop07) April 6, 2022

Asimismo, esa misma semana habría atacado a la abogada con otros tuits en el mismo sentido: "Todos los caminos conducen a Roma", había publicado. Y sumado, siempre sin dar nombres o iniciales de la persona a la que se refería: "A algunos les parece raro, según lo que leo. Yo digo que todos los caminos conducen a Roma. Ella opina lo mismo que yo", sentenció.

Ana Rosenfeld está en la mira de los programas de espectáculos y chimentos por su discusión con la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM, América) Yanina Latorre, y las denuncias que recayeron en su contra por parte de tres famosas, quienes la acusan de haber alargado el proceso de sus respectivos divorcios con diferentes excusas para así poder cobrarles una gran suma de dinero en dólares.

En su defensa, la abogada explicó que simplemente les está reclamando el dinero estipulado por la ley en un convenio de honorarios que habría sido firmado previamente.