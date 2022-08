La provincia de Misiones atraviesa una situación sumamente compleja en materia de empleo. Crónica HD se acercó a la localidad de Gobernador López y charló de este flagelo con Higinio.

Su historia es por demás particular, debido a que como no cuenta con el personal para operar en sus campos, le terminó arrendando sus tierras a los productores "más grandes" de la zona. Como si esto fuera poco, le cedió sus plantaciones de jengibre a sus hijos, para que ellos sean los que las trabajen.

"Es un problema que venimos acarreando de un tiempo atrás. Como te decía, terminé terciarizando todo lo que es la cosecha de yerba y té", planteó a Crónica.

"Un peón de campo está ganando 2.000 o 2.500 pesos; el tarefero está ganando 5.000 pesos por el kilo de yerba que cosechan".

¿El motivo? Los costos. "Todo suma, porque tenemos problemas con la gente que no quiere venir a trabajar. Siempre tenemos algo en el camino que nos traba". Ante una consulta del piso, Higinio reveló cuál es, en promedio, el valor del salario de un peón de campo.

"Un peón de campo está ganando 2.000 o 2.500 pesos —por jornada—. El tarefero está ganando 5.000 pesos por el kilo de yerba que cosechan", apuntó el productor misionero. Con respecto a este apartado, el corresponsal en la provincia de Misiones hizo una notoria salvedad.

En la región, el estado brinda los Programas Interzafra, una suerte de sueldo para quienes no pueden trabajar fuera de temporada. "Las organizaciones sociales se llenaron de personas que no son tareferos, que no tocaron una planta de yerba en su vida y están cobrando estos planes", expresaron.