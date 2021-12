El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tuvo que salir a aclarar que desde su programa “Buenos Aires Vacunate”, no les va a pedir a los vecinos datos personales vía mensaje o llamado telefónica. Por lo tanto, pidieron encarecidamente que no brinden este tipo de información a enlaces de dudosa procedencia o a cuentas no verificadas en las redes sociales.

Desde la Gobernación aseguraron que el sistema interactivo de la Provincia (+ 54 9 221 429-4002) solo se encarga de los turnos que ya fueron asignados para administrarse la vacuna contra el coronavirus. Por lo tanto, no es necesario ingresar a ningún tipo de enlace de confirmación, de rechazo o de reprogramación de las citas.

¿A qué se debe la aclaración? Resulta que, según llegó a oído de las autoridades, existieron intentos de acceder a datos personales de los ciudadanos, por parte de los siguientes números: +54 9 11 3065‐7914, +54 9 11 6592‐5314 y +54 9 11 5604-5939.

Para finalizar la misiva, desde la administración que comanda Axel Kicillof, recomendaron informarse sobre la vacunación desde los canales oficiales de la Gobernación, no dar estos datos personales ante llamados telefónicos, mensajes inesperados o enlaces “flojos de papeles”. En caso de percibir algo sospechoso, hay que realizar la denuncia correspondiente para que el sistema judicial pueda encargarse de investigar a fondo lo sucedido.



En cuanto al gobernador, recientemente “renovó” su gestión con la jura de nuevos ministros, como Alberto Sileoni, Daniela Vilar y Jorge D´Onofrio, entre otros. Calificó a su nuevo staff como un “equipazo” y aseguró que “es tiempo de dar la vida por esta provincia, porque los bonaerenses no la están pasando bien”.

"Estamos lanzando el Plan 6x6, a través del cual le daremos a la Provincia y a los bonaerenses una hoja de ruta y una planificación de políticas públicas que aseguren una profunda transformación, orientada a generar mayores niveles de desarrollo, inclusión, e integración, a realizar en definitiva los derechos de nuestro pueblo a una vida segura, feliz, con bienestar y perspectivas de progreso", señaló ante la presencia de otros dirigentes como Sergio Massa, Verónica Magario y Martín Insaurralde.

“Confiamos en que se vienen años de mayor actividad y crecimiento económico, pero mi obligación como gobernador consiste en asegurar que ese crecimiento se convierta en transformaciones tangibles que le mejoren la vida a la gente, que ese crecimiento llegue en forma de obras que duren, en forma de más y mejor bienestar, es decir de más y mejor educación, salud y seguridad", añadió el ex ministro de Economía.