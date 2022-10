Luego de haber brillado en "El agujerito sin fin", ciclo conducido por Julian Weich, y de haber sido una de las figuras más importantes de Cablín, el canal de televisión por suscripción infantil argentino, la vida de Maria Eugenia Molinari dio un giro inesperado.

Hoy, tras más de 30 años de sus grandes éxitos televisivos, la actriz se encuentra lejos de la pantalla, y cerca de la astrología. Aunque no descarta volver a la televisión en algún momento, lo cierto es que la vida de Molinari tomó otro rumbo.

Al recordar sus inicios en el mundo de la tevé, Eugenia dio algunos detalles acerca de la prueba que le cambió la vida, allá por el año 1991. A poco de terminar el colegio, decidió acercarse a un casting, con pocas esperanzas de quedar seleccionada.

Sus inicios en "El agujerito sin fin".

“Lo comenté en mi casa y mi mamá me dijo que si quería me acompañaba. Cuando llegué, nos dieron algo para leer con el conductor, que yo no sabía, era Juilián Weich”, contó.

En ese sentido, Molinari confesó que llevar anteojos puestos logró diferenciarla del resto: “Creo que quedé por eso”, admitió, luego de contar que el productor de la emisora le pidió que se deje los lentes, lo cual la diferenció del resto. Justamente, en el programa ocupó el lugar de “la chica intelectual”.

A pesar de que había ido al casting prácticamente sin ningún ensayo previo, y sin tener mucha dimensión al respecto, a los pocos días, Eugenia recibió la noticia de que había quedado seleccionada para "El agujerito sin fin", y aquel momento fue un antes y un después en su vida.

Molinari junto a Julián Weich, el conductor del ciclo.

“La luz de la cámara se encendía y algo que caracterizaba al programa era lo imprevisto y la creatividad, nunca se sabía qué iba a pasar”, recordó sobre el exitoso ciclo, el cual también estaba integrado por Esteban Prol, Claudio Morgado, Pablo Marcovsky y Nancy Dupláa.

Respecto a cómo fue insertarse en el mundo de la televisión, la actriz confesó: "Era algo que me gustaba, no por lo mediático, sino desde lo lúdico, trabajar haciendo algo que te gusta, y encima ganaba plata siendo chica”.

Sin embargo, su vida no continuó frente a las pantallas. Por el contrario, Molinari decidió cambiar completamente de rumbo, a pesar de haber protagonizado grandes éxitos.

La nueva vida de María Eugenia Molinari

Actualmente, se dedica a la astrología, luego de haber estudiado una carrera para trabajar de ello. Respecto a cómo fue meterse en este nuevo mundo, confesó: “Era algo nuevo, vivir de eso, y se fue dando. No estoy porque no hay algo puntual, no me moví, un poco y un poco y estoy abocada a la astrología. Hay edades y cuando uno crece busca otras cosas, cada uno en su juego y su momento”.

El radical cambio de vida de la actriz.

En ese sentido, admitió que, en varias ocasiones, se ha involucrado con sus pacientes: “Estoy aprendiendo a decir ‘esto es un marco y algo de lo que se abrió quedará ahí', todo consultante viene con algo personal y es un espacio de crecimiento entre los dos”.

Eugenia no solo estudió astrología, sino que también realizó otros caminos espirituales, tales como la tradición andina, donde trabajaba diariamente con elementos de la tierra. “Estoy también en proyecto Ayni, son herramientas que te ayudan a ir creciendo”, agregó, respecto a su nuevo presente.