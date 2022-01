Los años 90 fueron un momento especial para grandes hits que venían del exterior, entre ellos se destacan italianos que tanto nos han hecho disfrutar de sus temas. Algunos de los cantantes de la península que se animaban a cambiar de lengua y a versionar en castellano canciones que quedarían inmortalizadas en el imaginario popular de la época. Entre ellos vale la pena recordar a Laura Pausini con “La Soledad”, Eros Ramazzotti con “La cosa más bella” y Nek, Filippo Neviani, con “Laura no está”.

Este tema fue un éxito total en la Argentina. En su país de origen se incluyó en la reedición del cuarto álbum de Nek en Italia, titulado Lei, gli amici e tutto il resto (1997). De ese álbum se extrajo una versión en español de Laura no está. Este tema fue su debut en España y en América Latina y un antes y un después en su carrera a nivel internacional.

.

Nek ya no disfruta tanto que le pregunten por Laura, a lo largo de su carrera lo han hecho tanto que ya lo cansa: "Existió, pero naturalmente no se llamaba Laura, era una de tantas historias que un chico de veinte años, como yo, tuvo. Fue un amor pasajero, pero intenso. De los que recuerdas y que no quieres que termine", contó Nek.

“No sigo en contacto con ella. No sé si murió o se fue a otro país”, agregó sobre la mujer que gracias a una canción se convirtió en una suerte de fantasma que lo acompaña desde hace tres décadas. El aura de dolor e imposibilidad que evoca con la canción sigue rodeando al italiano, quien nunca pensó que su historia de desamor iba a dar la vuelta al mundo. “Laura no está” cuenta la historia de un joven que vive atormentado al recordar a la mujer que ya no está, pero a la que sigue amando y no consigue olvidar.

.

Filippo Neviani nació en Sassuolo, ciudad industrial de la provincia de Módena. Es padre de Beatrice (12 años), esposo de Patrizia, con Sting como "guía musical eterna", lleva ya 15 álbumes de estudio. Hace unos días volvió a cantar con público en el Arena di Verona. Sus primeros contactos con la música datan d. su niñez: a los 9 años comenzó a tocar la batería y la guitarra. Antes de que llegara la hora de lanzar su carrera solista, fue parte de algunas bandas y decidió cambiar su nombre a uno más corto. Sin embargo, años después empezó a gustarle más Filippo que Nek. “No me imagino que a los 40 la gente me llame Nek”, decía años atrás. Con esta intención, en 2017, reivindicando su identidad, llamó Filippo Neviani a su undécimo álbum de estudio.

El cantante italiano sacó aproximadamente un disco cada dos años, tiene 15 álbumes editados y tres recopilatorios. En Instagram lo siguen 1 millón de personas, un número considerable para alguien que no es nativo digital, y tiene cientos de comentarios en cada una de sus publicaciones.

Este 2022, Filippo cumple 50 años. Lejos de ese joven veinteañero rebelde que se veía en el video, hoy el italiano se muestra como un hombre maduro.Además de su participación en el mundo del espectáculo, desarrolla su costado solidario y ayuda a promover la salud pública. Él fue uno de los principales promotores del uso del barbijo en tiempos de coronavirus, además dio recitales al aire libre que fueron transmitidos por streaming en los que se encargó de concientizar. “Nunca como en esta ocasión he sentido tan fuerte la falta de la gente. Esa gente que está ahí para devolverte las emociones con sus aplausos, miradas, gritos y sonrisas. Fue un concierto surrealista, pero al mismo tiempo lleno de profundas sensaciones. Los imaginé frente a mí, conmigo”, escribió en su cuenta de Instagram en mayo de 2020 tras una de sus primeras experiencias con una pantalla de por medio.

Jamás cantaría con Berlusconi, dijo Nek.

Al admirador del Papa Francisco y seguidor de Sting, Filippo está por lanzar sus memorias con el título de A mani nude, que será publicado el próximo 13 de enero. “A partir del accidente que lo golpeó, Nek muestra reflexiones abiertas sobre el dolor, la paciencia, la valentía, el amor, la fe. Cuenta como nunca antes lo hizo, con profundidad, sin filtros y sin miedo a admitir debilidades y fragilidad, sus inicios, sus primeros éxitos y sus primeras adversidades. Y habla de su padre, que ya no está. Habla al lector con absoluta honestidad y abriendo su corazón de la relación con la fe, de las crisis que afectan a los hombres y los hacen dudar de sus elecciones, de su talento. A partir de los terribles pensamientos en la cama del hospital, Nek regresa con su mente a lo que la música ha significado en su vida y se pregunta cómo sería su vida si no pudiera volver a tocar”, dice la presentación del libro.

El accidente al que refiere fue el que sufrió en 2020 en su casa de campo. Sin dar muchos detalles, en sus redes sociales contó que debieron operarlo de su muñeca izquierda luego de sufrir un percance que pudo haber sido aún más grave.

Nek se sigue renovando y actualizando su estilo a la música actual, “Reinventado. Lo que hoy es moda mañana no sirve. En mis comienzos todo era el disco. Hoy todo se hace con el móvil, todo está en la nube y los artistas deben seguir cada paso de la evolución tecnológica sin renegar”, se sinceró en una entrevista.