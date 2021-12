Paula Robles es la segunda ex esposa de Marcelo Tinelli. El matrimonio finalizó legalmente en 2011 y fruto de su amor nacieron Francisco y Juana. Su relación había iniciado mientras ambos trabajaban Ritmo de la noche, él era el conductor del ciclo y ella formaba parte del staff de bailarinas del programa.

La bailarina y coreógrafa siempre ha mantenido un perfil bajo, sus apariciones en medios de comunicación son pocas y más aún desde su separación del conductor de ShowMatch, con el cual mantiene una buena relación.

.

Además de la buena relación que tiene con el padre de sus hijos, se sabe que aún vive en el departamento ubicado en las torres Le Parc de Palermo. Robles comparte su día a dia en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 93 mil seguidores. Allí publica contenido sobre sus pasiones como el baile, su familia y todo lo relacionado al bienestar espiritual, como el yoga.

La ex de Marcelo Tinelli también se animó a más y desde hace algunos años abrió un taller en el barrio de Colegiales llamado "Mulleres", un espacio donde se expresa la "potencia femenina para sacar lo mejor de una". Además, en las últimas semana compartió nuevas postales de "Ingobernable", una obra que está en proceso y para la cual realizan ensayos abiertos.

Paula encabezará la obra junto a Francisco Nogal y tendrá la direción de Gustavo Lesgart. En diálogo con La Nación hace unos años explicó que estaba interesada en formarse y que para ella era un "desafío" comunicar.

"Los medios siempre me buscaron para ver qué pasaba con Marcelo, si iba o no al Bailando y es natural que así sea. Pero yo siempre respondía: 'Cuando haga algo propio, los voy a llamar'. Y así fue. No me sale mostrarme masivamente", explicó la bailarina y coreógrafa.

¿Por qué se separaron Marcelo Tinelli y Paula Robles?

Apenas se conoció la noticia de la separación de Paula y Marcelo las especulaciones no tardaron en llegar. Allá por el 2009 estalló la crisis que terminó con el divorcio legal en 2011. La relación entre ambos había empezado en 1994 cuando los dos trabajaban en Ritmo de la noche.

Tinelli ya estaba seporado de su primera esposa, Soledad Aquino, con quien tuvo a Micaela y Candelaria. El conductor apostó nuevamente al amor y en 1994 se dio a conocer que comenzaba a salir con Paula, con quien se casó tres años después.

Pero la relación que duró casi 15 años comenzaba a estar en crisis. La primera versión que trascendió es que el motivo de la separación era por infidelidades del conductor y además lo habían acusado de usar su situación personal para promocionar ShowMatch en 2009.

.

Sin embargo, esto fue desmentido y desde el círculo íntimo de ambos se ocuparon de dar los verdaderos motivos de la sepación, ya que ninguno de sus protagonistas se había referido al respecto.

“La realidad es que ambos no estaban muy felices juntos. Tenían ganas de vivir de verdad y estar mejor. Se dieron cuenta de que cuando algo no va, no se puede forzar. A Marcelo no le gusta mentir ni mentirse a sí mismo. Aceptar la verdad para ellos fue más difícil, pero ambos, en definitiva, son buenas personas”, expresó una fuente cercana a la ex pareja a Revista Gente.

Además aseguró que la relación "no daba para más" y que el último tiempo habían perdido "las pequeñas cosas" que lograron unirlos y hacer que su vínculo fuera grande. Por ese entonces, la crisis había comenzado a hacerse conocida cuando Paula se fue con Juana a Pinamar para festejar el cumpleaños de Alfredo, padre de la bailarina, y Marcelo se quedó en Punta del Este con el resto de sus hijos.