El fútbol está plagado de historias de todo tipo de circunstancias, y una de ellas tiene que ver con la selección argentina y un "episodio religioso", en el cual se habla de la “Maldición de Tilcara”, una historia que, según los supersticiosos, sería la causante del porqué la Albiceleste nunca más levantó una copa del Mundo desde México 1986.

Para recordar esta supuesta situación hay que retroceder a enero de 1986, cuando el entonces técnico de la selección, Carlos Salvador Bilardo, decidió llevar al plantel a la localidad de Tilcara, ubicada en la provincia de Jujuy, en el centro de la quebrada de Humahuaca, a 1.400 kilómetros al norte de Buenos Aires y en el límite con Bolivia.

Según Bilardo, el clima caluroso y los 2.460 metros de altura en los que se ubica Tilcara representaban un ensayo ideal para probar el comportamiento físico del plantel de cara a la Copa del Mundo de ese año, que iba a disputarse en territorio mexicano.

La presencia del seleccionado argentino revolucionó a los más de 4 mil pobladores del pueblo que forma parte de la llamada “Quebrada de Humahuaca”, uno de los principales atractivos turísticos de Argentina. La comitiva de la selección se inclinó por utilizar las instalaciones del Club Atlético Pueblo Nuevo y solicitó que el primer equipo de esa institución entrenara junto a la Selección. Entre los jugadores de ese pequeño equipo se encontraba el tilcarense David Gordillo, de actuales 65 años.

Tilcara: palabra de ex jugador

“Nosotros éramos sparring de la Selección. Para nosotros fue algo increíble. En ese tiempo no había ni televisión en Tilcara. Escuchábamos los partidos por radio y a los jugadores les conocíamos las caras solo por las revistas. Cuando nos tocó entrenar con la selección que meses después ganaría el Mundial de México hacíamos trabajos de pelota y algunos picados (partidos)”, relató Gordillo.

Según Gordillo, “el pueblo de Tilcara era tan chico que compartíamos todos los días una gaseosa y un café con los jugadores. Y en una de esas tantas reuniones, uno de los jugadores nos preguntó por la Virgen de Tilcara. Esta Virgen, llamada Virgen de Copacabana del Abra de Punta del Corral, es la patrona de Tilcara y es conocida en la región por conceder milagros a todos quienes recurren a ella. Los fieles del pueblo suelen sacar cada Semana Santa a la Virgen del santuario en el Abra de Punta Corral para realizar una multitudinaria procesión por 15 kilómetros de camino empinado en un cerro. En ese momento, algunos jugadores de la selección realizaron la promesa de agradecerle a la Virgen si se titulaban campeones del mundo”.

La selección hizo la pretemporada en Tilcara (Archivo).

Meses más tarde, el 26 de junio de 1986, la selección argentina se consagró campeona del mundo tras derrotar a la selección de Alemania por 3-2, en la final del Mundial de México disputada en el Estadio Azteca.

El problema es que después de titularse campeones del mundo, ningún integrante del plantel argentino regresó a Jujuy a agradecer por el título del mundo a la Virgen de Tilcara, desencadenando la supuesta maldición que recaería sobre la selección argentina, que a partir de ese momento nunca más volvería a ganar un Mundial de fútbol.

La cancha donde jugó la selección de Carlos Bilardo (Imagen ilustrativa).

Para mayor infortunio, desde la Copa América de Ecuador 93’ hasta la última logrado en 2021 en Brasil, la selección no pudo alzarse con algún tipo de título internacional, situación que en el caso de los mundiales todavía sigue "en deuda".

Lo cierto, es que varios integrantes del seleccionado argentino de 1986, en todo caso, negarían públicamente haberse encomendado a la Virgen de Tilcara para ganar la copa del Mundo de 1986, como el mediocampista Sergio Batista, quien aseguró que “nunca prometimos nada. No fuimos a la virgen para prometer eso. El problema es que ahora para algunos parece que fuéramos los culpables de que Argentina no salga campeona del mundo”.

La Virgen de Tilcara protege a Jujuy (Imagen ilustrativa).

El defensor Oscar Garré, en tanto, añadió que “nosotros no tenemos ningún problema en ir a Tilcara, pero que quede claro que no hicimos ninguna promesa. Yo no sé quién lo dijo, pero al menos yo no fui. La gente nos trató de mil maravillas, pero la promesa no la hizo nadie. Si fuera así, yo digo que sería muy fácil ir y arreglar todo”.

En tanto, el entrenador Bilardo, famoso por su obsesivo cumplimiento de cábalas, también negó haberle hecho una promesa a la Virgen de Tilcara, al igual que el mediocampista Ricardo Giusti y el arquero Nery Pumpido. Algunas personas ligadas a la AFA, incluso, llegaron a atribuir la leyenda a un intento de promocionar a Tilcara turísticamente.

Sin embargo, según los habitantes de Tilcara, algunos jugadores y el entrenador si habrían hecho la promesa de volver a Tilcara con la Copa del Mundo para agradecerle a la Virgen. David Gordillo relató que “yo fui testigo de ello. No fue una cosa programada, ni que todos los muchachos fueron a ver a la Virgen. Simplemente fue una promesa informal que ellos no cumplieron y que algún día tendrán que cumplir”.

La vecina Sara Vera, de 65 años y dueña del terreno pedregoso que la selección argentina utilizó en enero de 1986 para sus entrenamientos, reveló que ella misma acompañó a Bilardo a la parroquia de Tilcara y ante la imagen de la Virgen lo escuchó hacer la promesa de ir “hasta de rodillas para agradecer”.

Varias banderas se hicieron eco del hecho (Archivo).

En algunos partidos que disputó la selección argentina durante algunas eliminatorias, incluso aparecieron en las tribunas colgados carteles y lienzos alusivos a la maldición de Tilcara, como un lienzo que se desplegó durante un partido clasificatorio en que Argentina jugó frente a Bolivia: “Campeones del 86′, Cumplan su promesa. Vuelvan a Tilcara, Jujuy”.

En todo caso, al parecer algunos habrían intentado romper la presunta maldición y en el año 2011, poco antes de jugar de local la Copa América de ese año en Argentina, los ex mundialistas Sergio “Checho” Batista y José Luis “Tata” Brown, en ese momento entrenador y ayudante de campo de la selección respectivamente, llegaron de incógnito a Tilcara y le ofrendaron una camiseta a la Virgen.

Algunos jugadores volvieron hace unos años (Archivo).

A principios del 2018, llegaron a Tilcara los mismos Batista y Brown, junto a los futbolistas Nery Pumpido, Carlos Tapia, Oscar Garré, Julio Jorge Olarticoechea, Ricardo Giusti y Héctor Enrique, todos miembros del plantel campeón de México 86’, para presentarles la Copa del Mundo a los lugareños y a quienes practicaron con ellos en esos lejanos días de calor e ilusiones. Sin embargo, según los supersticiosos, para romper la maldición se requeriría que el plantel de 1986 en su totalidad, con su entrenador incluido, regresara a Tilcara para agradecerle a la Virgen de la localidad.

Como sea que fuere, el paso de los años sin títulos de la selección argentina sólo agigantó el mito de la “Maldición de Tilcara”, y el próximo mundial de Qatar de este año será una muestra fiel si esto es verdad o sólo fue una consecuencia de resultados.