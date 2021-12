Alejada de los medios y para cerrar el año 2021, Paula Chavez decidió concretar uno de los más bellos sueños de su vida. Además de ser una exitosa conductora, Paula Chaves, es mamá de Olivia (8), Baltazar (4) y Filipa (1) junto a Pedro Alfonso; y la vivencia de pasar por tres embarazos la condujo a darle un giro a su formación y al bagaje de conocimientos que ya posee.

Es así que durante el año 2021, se hizo el tiempo y el espacio para estudiar y realizó el curso de doula, una formación profesional para poder asistir a mujeres y familias en los procesos de gestación, parto, lactancia y postparto.

Paula hizo un curso que tiene un abordaje multidisciplinario y holístico para conocer los diversos aspectos involucrados en la salud sexual y reproductiva de las personas. También da herramientas así como comprender las implicancias en los aspectos emocionales y anímicos del ser, de todos los sucesos que rodean y tocan a la persona por nacer. El objetivo es acompañar a personas en el portal del embarazo, parto y puerperio desde un lugar amoroso y con información actualizada.

“La maternidad me ayudó a sanar las heridas de mi infancia y el vínculo con mi mamá”, había señalado Paula en una entrevista.

“Si no me hubiese dedicado a esta profesión creo que sería partera. Me encanta acompañar a las mujeres en los procesos de gestación, de parto, de puerperio, siento que hay como un ámbito descuidado que no se cuenta tanto. Eso de romantizar la maternidad y que todo está bárbaro y no, es re oscura la maternidad. Nos refleja con nuestra propia sombra, con nuestra propia herida de cuando somos chicos”, explicó.

Paula Chaves recibió su diploma de doula.

Por último, Paula se refirió a los desafíos de la maternidad: “Yo me siento todo el tiempo con esa dicotomía con respecto a mis hijos: los quiero con toda mi alma, los quiero criar con amor, respeto, les pongo bordes, límites, los voy tratando de acompañar y guiar, pero bueno a veces me sobrepasan y les digo ‘no, no quiero gritar, les pido perdón’. Todo el tiempo vas y venís. Son mis grandes maestros y hago lo que puedo, a veces me desbordo y siento que no está bueno pero es necesario. Somos mujeres, viviendo en este siglo, intentando criar chicos con un entorno que a veces no colabora, es mucho todo. La verdad que las mujeres somos lo más”.

Qué es una doula

En la Argentina, desde el 2015 está reglamentada la Ley 25.929 de Parto Humanizado. Entre otras cosas, la ley prevé que los padres tienen derechos a ser informados adecuadamente, a que la madre sea tratada de forma respetuosa y digna, y a estar acompañada.

Es así que dentro de todo el movimiento hay mujeres que eligen ponerse al servicio de otras mujeres para acompañarlas en sus emociones, sus dudas y sus miedos, algunas de forma totalmente voluntaria: son las doulas. Si bien trabajan mayormente de forma independiente, cada vez más instituciones valoran su rol y su presencia.