El término "Graysexual" se escuchó últimamente y al salir de las denominaciones clásicas orientadas a la sexualidad, ha descolocado un poco a la sociedad ¿Qué significa? Para empezar, hay que acudir a la etimología de la palabra. "Gray" quiere decir gris en inglés, por lo que de base estaríamos hablando de un ser que no pertenece a ningún extremo, ni blanco ni negro. Se trata de un punto intermedio entre la homo y la heterosexualidad, donde la persona no tiene inclinación por ninguna.

En materia de orientaciones sexuales, gustos, identidades y atracciones los conceptos se van redefinendo. El diccionario de la LGBITQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Intersexuales, Travestis, Transgénero y Transexuales y Queers) está en constante movimiento y la "graysexualidad" fue estipulada recientemente

No cabe duda que en medio de las nuevas generaciones, más libres y menos conservadoras, la palabra será más que bienvenida y comprendida. Según AVENes, la Red para la educación y la visibilidad de la asexualidad, ser asexual, “no es lo mismo que ser célibe, ni lo mismo que ser asexual o antisexual. No implica necesariamente no tener libido o no practicar sexo o no poder sentir excitación o no poder enamorarse o no tener pasiones o no sentir deseo".

Y agregan: "En la comunidad asexual, la consideramos una orientación sexual, hacia ningún género o sexo, o la falta de orientación sexual, siendo ésta referida sólo a la atracción sexual ya que la orientación romántica de cada persona no tiene por qué coincidir con la sexual”.

A los estudiosos de las nuevas orientaciones les es difícil encontrar el origen del término graysexual, aunque aseguran que siempre estuvo ahí. De hecho, tienen su propia bandera con los colores morado, gris y blanco. Pero hasta ahora, lo que han descubierto no dejan de ser acercamientos teóricos, todavía en construcción.

Indicios de la graysexualidad