Con un teléfono de línea y mirando al mismo tiempo lo que sucedía en el televisor, miles de chicos se divirtieron al participar del programa "A Jugar con Hugo", el ciclo de entretenimiento infantil que comenzó en 1996 y culminó con la última emisión del canal Magic Kids en 2006. Todos los que vivimos la infancia en esa época, vimos el programa y tuvimos la chance de participar alguna vez del juego, recordamos a Gabriela Roife, la entrañable conductora de A Jugar con Hugo.

Según contó "Gabi" en distintas entrevistas, ella era maestra jardinera y al mismo tiempo, se desempeñaba como conductora en el exitoso programa en el que los chicos, de hasta 15 años, podían manejar al troll Hugo mediante los botones de un teléfono de línea.

"El juego los cautivaba, para la época era muy moderno. ¡Era así! Apretabas los botones del teléfono y Hugo se movía. Hay un gran mito con eso y era muy sencillo, tocabas una tecla y jugabas. ¡Mi marido todavía me sigue preguntando eso! Ahora hasta sería más sencillo que aquel momento", comento Roife en diálogo con DiarioShow.

Gabi trabajó los primeros dos años del programa como maestra jardinera y, como se imaginarán, todos los pequeños del colegio la querían tener como docente: "Era muy gracioso. Me veían con las madres y me llamaban en la tele. Después se me hizo bastante complicado con los horarios y dejé el colegio para seguir con Hugo", contó entusiasmada.

La conductora contó que se alejó de la televisión porque quería dedicarle tiempo a su familia. "Terminó Hugo y solo tenía a mi hija mayor y como quería tener más hijos quedé suspendida en el tiempo. Me dediqué a la familia, dijo. Gabi es madre de tres hijos, Amelie, de 15 años, Dante, de 12 y Bautista, de 10 y está casada con Eduardo.

Roife, emulando el gesto de "5", el botón "mágico" para empezar a jugar.

Esa suspensión en el tiempo terminó en 2016 cuando se cumplieron 20 años del inicio de Hugo y un grupo de chicos fanáticos empezaron a pedir que vuelva el Magic Kids.

"A partir de ahí me empezaron a llamar, y no entiendo de dónde sacaron mi número. En todo este tiempo en el que también se dijo que me morí y hasta que era la mujer de Pancho Dotto", declaró entre risas. Y continuó: "Empecé a ir a eventos retro y gamers, y recibo un cariño increíble. 'A quién le va a interesar; no deben ni acordarse', decía, pero me demostraron todo lo contrario". Así, la conductora contó que aquel público de chicos que hoy ya tiene de 25 a 30 años, en los eventos retro la abrazan y se le acercan para pedirle un autógrafo, como si el tiempo no hubiese pasado.

Gabriela Roife, exconductora de "A jugar con Hugo".

Ese 2016 se emitió un programa de A jugar con Hugo por las redes sociales en un proyecto especial organizado por los fans en el que el canal Magic Kids volvió por un día a estar al aire. En ese sentido, los organizadores habían comunicado: “El 25 de mayo será un día importantísimo. Recaudamos más de 100 VHS del Magic, que equivale a semanas y semanas de material. Lo cual este 25 de mayo desde 00HS hasta las 24Hs. Vamos a transmitir de manera ininterrumpida, todo lo que tenemos del Magic en vivo a través de (vaughnlive. tv / animastic_tv). No vamos a descansar Clásicos en VHSs y Atencion1234. Tenemos dos PCs, dos videocaseteras y docenas y docenas de cintas para poner”.

Por otro lado, Gabi recordó que solamente fue maestra y se abocó al programa, pero que después estaba "muy convencida de la presencia maternal" con sus hijos. Además, continuó: Me lo planteé en ese momento, pude hacerlo y no me arrepiento. Me dediqué a criar a mis hijos. Hoy me planteo y no sé si tendría que haber sido una decisión tan radical, podría haber sido compatible la maternidad con algún otro trabajo".

"Me divertía mucho, siempre decía que el día que se dieran cuenta que iba a jugar no me iban a querer pagar más. Amaba hacer el programa", recordó con una sonrisa en su rostro la conductora. En ese sentido, se le preguntó por sus ganas de volver a la pantalla chica y ella contestó segura: "Sí, me encantaría. Cuando empecé a ir a eventos ahí me doy cuenta que agarro el micrófono y me apasiona. Hoy pensándolo a la distancia me hubiese encantado seguir en la tele. Me alejé y me dormí", admitió.

El duro episodio que sufrió Gabriela Roife

Hace unos meses, Gabriela Roife había revelado sobre el acoso que sufrió cuando comenzaba su carrera. “Fue la única vez, al único lugar que fui donde me sacaron una foto”, comenzó a relatar Roife en diálogo con Radio Mitre Live y aclaró que su mamá le decía que no fuera a los anuncios publicados en los diarios, pero consiguió que una amiga de su madre la acompañara, por lo que fue a uno de esos lugares.

“Fuimos a un departamento en Mataderos. No había celulares, era presentarse de tal hora a tal hora, así que tocamos timbre. Entramos a un departamento muy chico donde había una señora muy grande”, recordó la conductora, que tenía 19 años cuando sucedió el episodio.

.

Además, Gabi contó que cuando pasó a la habitación donde iba a ser le entrevista de trabajo, "el hombre empezó a sacar conjuntos de ropa interior", pese a que tenía a la amiga de su mamá a su lado.

La conductora, que hasta hace un tiempo contaba ese episodio como una "anécdota graciosa" relató que el hombre él había dicho que le tenía que sacar unas fotos, "por si sale algo". "Él las fotos las cobraba. Yo vi que se venía algo en ropa interior", dijo Gabi, quien luego de que el fotógrafo insistiera bastante, aceptó sacarse las fotos para esa supuesta marca de ropa interior.

“Entonces le dice a la amiga de mi mamá que salga para completar unos datos y él se queda conmigo en la habitación, y se acerca. Hoy sería más polémico, en ese momento las cosas pasaban. No sé qué hubiera pasado si estaba sola”, consideró.

.

Según relató Gabi, el hombre se le acercó, le empezó a tocar el pelo y la intentó besar. “Se me viene como encima, yo lo empujo, lo saco. Hoy lo pienso y me río. Yo en su momento lo contaba como ‘anécdota graciosa’, pero pensándolo hoy, fue fuerte. Uno se pone a pensar que estaba con una mujer de la edad de mi mamá, no sé cómo hubiese terminado todo si estaba sola”, remarcó.

Pese al mal momento que pasó Gabi, ella aseugró que “el tipo hizo circular la foto" porque la llamaron de Canal A, y fueron las dos de nuevo. "Ya era algo más serio", opinó la conductora.