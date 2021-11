Mario Antonio Pietruszka Chamorro, más conocido como Jazzy Mel, fue un ícono en la década del noventa. Su tema "Fue Amor" fue un éxito que tiene más de 30 años pero hasta el día de hoy sigue siendo recordado por toda una generación como parte de las infancias y juventudes que conocieron el rap o el hip hop en sus inicios.

Jazzy Mel, el pionero del rap en español. (Gentileza: Paparazzi)

Hoy no parece una novedad hablar de hip hop o de rap, pero en ese entonces sólo se sabía poco y nada. De la mano de MC Hammer y Vanilla Ice algo había comenzado a sonar en la Argentina sobre ese estilo cuando no existía ni Spotify ni YouTube.

"Fue Amor" de Jazzy Mel

En la República Oriental del Uruguay había un artista que comenzaba a dar sus pasos en el rap cantado en español, un género que poco y nada tenía que ver con nuestras raíces pero sonaba y fuerte en la radio, en fiestas y discotecas.

Su nombre artístico era Jazzy Mel y tenía un look muy parecido al de Vanilla Ice, quien venía dejando su marca con "Ice, Ice, baby". También usaba gorrita con una bandana por debajo y camperas deportivas estridentes con grandes inscripciones, letras o números estampadas.

Jazzy Mel en Jugate Conmigo

Apareció y no pasó desapercibido, no fue pasajero y hasta hoy se lo conoce como el pionero del rap cantado en español. Sin más ni menos, pasaron más de treinta años desde que fue un boom y el tiempo lo convirtió en un artista de culto. Así como esas grandes cosas que aparecen, irrumpen y dejan marcas a lo largo del tiempo.

Artistas como son Wos o L-Gante, que podrían definirse como traperos o hip hoperos y que hoy son referentes con sus propios estilos, aún no habían nacido cuando Jazzy Mel apareció en escena pero muchos de quienes sí vivieron esa época, podrán encontrar en ellos algo de Jazzy Mel. Salvando las distancias y sobretodo los tiempos.

Pero es innegable que fue la música que interpretaba Pietruszka Chamorro que en esos años hacía bailar improvisados breakdance a muchos o provocaba hacer piruetas girando como trompos en los pisos de las discos a otros tantos.

Así era la tapa del cassette de Jazzy Mel.

Treinta años después el hombre no dejó de ser Jazzy Mel y hasta ha sido contratado para formar parte de fiestas bizarras que apelan a la nostalgia y al recuerdo de esos artístas que alguna vez hicieron historia en la historia.

Se convirtió en una mega estrella cuando en los '90 sus temas como "Fue Amor" o "Afro Latino" fueron un éxito pero abruptamente desapareció. Se especuló mucho con su salida de los escenarios, pero con los años fue regresando. En 2003 participó en un documental llamado "Buscando a Reynolds" y casi diez años después hizo una publicidad de una tarjeta con motivo de la Copa América de 2011.

"Jamás dejé la música, lo que pasa es que en la Argentina de hace 20 o 25 años los medios manejaban una información muy pobre. En aquel momento no existía la globalización que existe ahora. En Argentina estuve un año y medio y grabé dos discos, pero después me fui a Europa porque me salió un contrato para ARS, la compañía independiente más importante, que estaba en Bruselas. Estuve en Bruselas y Amberes, algunos años", contó en ese momento el cantante al medio Teleshow.

Y explicó en ese entonces sobre sus inicios y su aprendizaje de la música "No se aprende ni en una academia ni en una universidad. Lo que hacíamos era muy nuevo y en Brasil y acá me fue mejor que nunca, pero por mi salud mental me metí de lleno en mi segunda pasión que es el estudio de grabación. Me metí en grabar y mezclar y empecé a estudiar".

La aparición de Jazzy Mel en las fiestas bizarras

Al año siguiente Jazzy Mel formó parte de la Bizarren Party Cosquin 2012 y hay registros de eso.

Desde entonces tuvo sus invitaciones a otros eventos de características similares, que constaban en fiestas retro que recordaban grandes e inolvidables momentos de infancias y juventudes pasadas, marcadas por la música y sus artistas.

"Me encantan las Bizarren", dijo en referencia a las Bizarren Musyc Parti que hacen años fueron un boom y eran como un homenaje en vida para quienes hicieron historia en la vida de muchos argentinos como su colega Machito Ponce.

"Volver es una forma de decir, volver siempre estoy volviendo porque sigo haciendo música, ensayando, haciendo shows con otras bandas. Volver en el sentido de frecuentar y de llegar a más gente, y ahora con Internet llegar a más público con lo que estoy haciendo, que es una mezcla de todo lo que se hacer", dijo en una entrevista realizada por la Bizarren Music Parti.

Jazzy Mel en la Bizarren Mysic Parti. (Facebook)

Una nueva Bizarren Miusik Parti estaba prevista para marzo de 2020 pero fue suspendida debido a la aparición del Covid -19 que luego se convirtió en pandemia. Ahora que los eventos multitudinarios volvieron a programarse: ¿Volverán las fiestas bizarras? ¿Volverá Jazzy Mel a formar parte de ellas?

Jazzy Mel también participó como invitado y referente en Riñas de Gallos y actualmente vive en Monte Grande en Esteban Echeverría junto a su hijo y su pareja, y no descarta editar nuevas canciones.