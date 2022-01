Infectólogos coincidieron en considerar como "importante" y "una buena medida" la aprobación que hizo este miércoles la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) sobre el uso individual de cuatro test de autoevaluación en base a la detección del virus SARS-CoV-2.



El infectólogo Eduardo López afirmó a Télam que fue "una buena medida" porque "permite que las personas que tengan algunos síntomas se puedan testear, y si dan positivo tienen una especificidad muy alta y permiten que no sea necesario hacerse otro tipo de testeos".



También señaló que la decisión es "importante" en un contexto de suba de casos y de "bajo nivel de testeos".



"Si una persona tiene síntomas va a poder rápidamente saber si está infectado y no va hacer falta hacer fila en un contexto en donde hoy se confirmaron más de 95.000 casos", agregó.

En este sentido, señaló que la principal duda estará en que " las personas que se realicen los test, suban los resultados" y destacó que "en un contexto donde hay pocos test, elevadas tasas de contagios, largas colas de espera y resultados tardíos, es una solución más que válida".Por su parte,sostuvo que el autotest " es una buena herramienta" siempre que se realice "una trazabilidad de los resultados y de las personas que se lo hacen".El infectólogo sostuvo que lapermite "tener la devolución del resultado y la ubicación de la persona que se hace el autotest para saber cuáles pueden los contactos o fuentes de evaluación epidemiológica sobre un test positivo".También llamó ay " leer cuidadosamente el prospecto interno para garantizar el resultado adecuado. Si no se hace bien, el resultado va a estar fraguado por la mal toma de la muestra", dijo, y agregó que hay que tener en cuenta el "para realizar el testeo.

, jefa dely miembro del grupo asesor Covid de la Nación, señaló que "la aprobación de los autotest es importante y unaLa profesional advirtió que los resultados "no son autoconcluyentes porque uno puede tener una muestra negativa, en parte porque lo tomó muy al principio de la enfermedad" y agregó queTambién coincidió con sus colegas con que es", y señaló la importancia del rol de los farmacéuticos, que será "" de coronavirus.Los autotest " son herramientas que se han aplicado en países del hemisferio norte y son una herramienta más para ayudar a la comunidad en un contexto donde suben los contagios por la variante Ómicrom", agregó.El farmacéutico, director del(Ceprofar), dijo a Télam que "la aprobación de cuatro test para dispensar en farmacias implica que los farmacéuticos tienen que realizar un asesoramiento a las personas que lo compren".

"Al ser un autotest, la persona recoge la muestra por sí misma y sirve como una orientación diagnóstica, pero no es un diagnóstico definitivo", consideró.También recordó que "Sobre el precio, aseveró que "aún no hay decisión, que dependerá de los laboratorios", pero anticipó que "Sobre el mecanismo a utilizar, Sajem afirmó que " falta la resolución del Ministerio de Salud que diga cómo va a informar la persona si el resultado es positivo. Eso todavía no está. Las entidades farmacéuticas podrían informar mediante un sistema informático los casos positivos al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud", dijo.Por último, el farmacéutico dijo a Télam que