El pasado viernes, Alejandro Fantino se volvió tendencia en las redes sociales por algo inesperado. Es que lejos de la seriedad con la que enfrenta su programa "Intratables", el periodista se mostró divertido en su cuenta Instagram y subió un video suyo bailando mientras se ejercitaba en la bicicleta fija. El tema es que tanto su baile como las caras que hizo frente a la cámara fueron extraños y en cuestión de minutos se multiplicaron los memes.

"Fantino":

Porque explicó didácticamente el daño que hacen las drogas. pic.twitter.com/ClswSEntrU — ¿������ ����é ���� ������������������? ❂ (@porquetendencja) January 9, 2022

Luego de las repercusiones, el conductor decidió hacer su descargo a través de un "vivo" en la misma plataforma. “Dos cositas porque con 34° estamos haciendo el aguante, entrenando, dándole para adelante. Me dio un poquitito entre pena y gracia. Gracia por supuesto me dio lo que pasó con el video que subí bailando el viernes. Me dio mucha gracia por la cantidad de memes que aparecieron, y lo entiendo y está bárbaro porque de eso uno también vive. Pero me dio un poquitito de pena algunas interpretaciones boludas, no de redes, de algunos colegas y de algunos dando vueltas por ahí”, comenzó "Fanta".

Alejandro Fantino le copió a Moria y habló de la “lengua karateka”

El comunicador contó que está bajo un estricto entrenamiento para una competencia. “Una vez que se defina lo de Horacio, yo me estoy entrenando ahora con Fer para pelear cinco rounds con el Ninja (...). Con 50 años que tengo estoy entrenando, me alimento, me cuido, para estar a la altura de la circunstancia y poder subirme a pelear. Una vez terminado con el ninja voy a empezar a desafiar a tres o cuatro piolas del medio, colegas míos, los humoristas, los que se ríen de todo el mundo. Con ésta [se señala la lengua] son karatekas, entonces me da un poquitito de pena algunas interpretaciones del sistema... No de las redes porque las entiendo y juego ese juego también".

Más allá de todo lo que dijeron, asegura que continúa entrenando con mucho entusiasmo. "No sé cómo decirlo, es una cuestión entre triste y risueña. Con la vida que llevo de hacer deporte, matándome, dándole para delante. Todo lo que hago en redes es una vida sana, comer bien, demostrar que a los 50 años se puede subir a pelear cinco rounds con un tipo que pelea... Y tener que fumarme que algún estúpido salga a decir boludeces, o sea, lo entiendo, pero es triste, pero así es la vida, así es nuestro medio y hay que darle para adelante”.

Por otra parte, aseguró que el humor es parte de su vida desde la niñez. “Yo igual, de todas maneras, no voy a aflojar con lo que me gusta hinchar las p...porque yo fui criado así. Mi viejo era un tipo de humor permanente (...), y yo voy a seguir así. Si alguno entiende eso como que me está pasando algo, es una pena, pero no es así. Mi vida es esta, con mi entrenador al sol, entrenando, viviendo sanamente, comiendo sanamente. La mayoría de mis videos, de mis vivos son entrenando”.

Fantino bailó “raro” y se convirtió en meme

El periodista contó que junto a su pareja estuvieron disfrutando de los chistes que hicieron en las redes gracias a su baile. “Les mando un abrazo a todos, a todas, porque sé que ustedes son buena leche, y por supuesto los memes los recontra banco, y me divierten porque hasta Conita (Mosqueira, su novia) me mostró 200 y me recontra cag... de risa. Pero yo voy a seguir bailando arriba de la bicicleta, voy a seguir bailando como se me canten las p....porque es mi forma de ser, así vivo yo la vida”, señaló.

“Yo me río del propio día a día, si no te reís de la existencia, ¿qué voy a hacer? ¿me voy a angustiar? No, así es la vida, hay que hacer cosas para cag... de risa, pero algunos no lo entienden. A ustedes que sí lo entienden, les mando un abrazo. Solamente les quería decir esto, mirándolos a cámara. Hacerlo en Intratables o en otro lado, no, porque surgió de acá y acá hay que aclararlo. Cierro con esto: son tres o cuatro piolas, vivos, que matan a todo el mundo y que se ríen de todo el mundo, en una o dos semanitas vamos a ver cuánto se ríen con la invitación que les voy a hacer, con todo respeto”, sentenció desafiante.