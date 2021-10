Wanda Nara confirmó que se separó de Mauro Icardi durante la tarde del sábado. "Me separé”, comentó, contundente. En las últimas horas, publicó un escandaloso mensaje en las historias de su cuenta oficial de Instagram en el que insinuó una infidelidad por parte del padre de sus hijas. “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, expresó. Así fue como los dardos apuntaron a nadie mas ni menos que la China Suárez, que actualmente reside en Madrid y la empresaria la dejó de seguir recientemente ¿Es el fin de la pareja que creó la famosa 'icardeada'?

Vicky Braier, apodada Juariu y conocida por rastrear detalles en las redes sociales de las personalidades del espectáculo, fue quien informó sobre los movimientos virtuales sospechosos. Según pudo confirmar mirando la lista de seguidores de Wanda Nara, la modelo le dió 'me gusta' a la última publicación de la China Suárez hace menos de un día, pero actualmente no la sigue. Es decir, a pesar de que Suárez si le dió follow, Nara dejó de seguir a la actriz hace pocas horas. Y para sumar leña al fuego, Juariu descubrió que Icardi le había dado like a varias fotos de la China a pesar de no seguir su cuenta.

.

Así es como Wanda Nara, en pleno revuelo, terminó de confirmar su separación de Mauro Icardi, a quien de hecho ya dejó de seguir en Instagram. De hecho, ella misma, y luego su representante, se lo confirmaron a una conocida cuenta de noticias de la farándula.

Los inicios de Wanda e Icardi

Si esta relación empezó con polémica, cualquiera diría que el día en que llegara su fin no sería muy distinto. La empresaria y el futbolista han lidiado con los medios y el qué dirán desde el mero inicio de su relación pero siempre han hecho oídos sordos.

Desde su separación con Maxi López, en 2014 se casó con el flamante futbolista y no le tembló el pulso. Formó una familia y su vida cambió de rumbo. Pero si hay algo que nunca pudo evadir fue la creación del término "icardeada", término que ya es popularmente utilizado para hacer referencia a "robarle la mujer a un amigo".

Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron 2 hijas: Isabella y Francesca.

Sin embargo, fiel a su estilo, la rubia jamás se calló nada y confesó públicamente que Icardi comenzó a gustarle luego de las "tantas infidelidades" de su marido. No obstante, antes de que se pongan en pareja, ella intentó buscarle novia y quiso "engancharlo" con su hermana Zaira, pero se terminaron enamorando.

Una historia que nació con infidelidades y según los rumores, también ha terminado así. Por el momento, ni la China Suárez ni Mauro Icardi salieron a hablar al respecto. Las únicas manifestaciones han sido de parte de Wanda, y vía redes sociales.