“¿Mia Khalifa murió?”, es lo que se preguntan hace días los fans de la modelo libanesa en las redes sociales. Convertida en tendencia, en las últimas horas no se detuvieron las especulaciones en torno a su salud y, básicamente, a su posible muerte.

Para alivio de sus fans, el pasado 28 de enero Mía interactuó en la red social Instagram a través de las “stories” al publicar diversas fotos en las que se encuentran su mascota, su casa y hasta ella misma frente al espejo y acariciándose el pelo, lo que alimentó los rumores de lo que podría haber sido un error de Facebook. Hasta el momento, nadie confirmó si la cuenta de la actriz fue hackeada.

Todo se inició cuando la cuenta oficial de Facebook de la modelo de 28 años anunció que desde ese momento iba a ser “un espacio para recordar” a quien en vida fue la actriz. Se trata de una función perteneciente a la red social que se activa tras la muerte del titular de la cuenta, con el objetivo de que sus amigos virtuales puedan dejarle un mensaje póstumo.

“Recordando a Mia Khalifa”, se lee en el muro de la cuenta, en la que tiene 4,2 millones de seguidores. “Esperamos que las personas que aman a Mia Khalifa encuentren consuelo al visitar su perfil para recordar y celebrar su vida”, se plasmó en la red social.

Además, y lo que suma más extrañeza, todas sus publicaciones desaparecieron y fueron reemplazadas por una sección que permite a sus seguidores publicar “tributos” y “recordarla y honrarla”.

¿Quién es Mia Khalifa?

Sarah Joe Chamoun (su nombre real) nació en la capital del Líbano (Beirut) en febrero de 1993, y de pequeña se mudó a Estados Unidos con sus padres para mejorar su calidad de vida, escapar de un conflicto desarrollado en su nación y buscar el "sueño americano".

Años más tarde, se graduó en la Universidad de Texas en la ciudad de El Paso con una licenciatura en historia. Sin embargo, en 2014 su vida cambió otro rumbo que la marcaría para siempre.

En los pocos meses que llevaba como actriz porno, la joven adoptó el nombre de Mia Khalifa y alcanzó una importante cantidad de seguidores en el sitio para adultos Pornhub, de hecho, en diciembre de 2014 llegó a ser número uno en el mundo tras desplazar a su colega Lisa Ann.

Ya para 2015, las visitas a su sitio se quintuplicaron (varias estaban registradas de Líbano, Siria y Jordania) y en su carrera llegó a filmar casi 40 cintas pornográficas, entre las que sobresalen "Mia Khalifa", "Big Tit Cream Pie", "Put It Between My Tits", "Temporary Dates 2" o "Tony Rubino's Let's Make a Sex Tape", aunque a pesar de su ascendente carrera, la misma finalizó meses más tarde, ya que sostuvo que "estaba desilusionada con la industria".