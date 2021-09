Cada vez que abre la boca le da de comer a los internautas que no le dejan pasar una. Ivana Nadal suele ser el blanco de críticas, memes y humoradas en las redes por su filosofía de vida espiritual y sus dichos que en lugar de invitar a reflexionar, genera risas. Pero esta vez no fue una frase lo que hizo estallar a sus seguidores, sino un osado cambio de look que llegó junto a la primavera.

La modelo quiso renovarse y se despidió de su larga cabellera icónica. Cualquiera hubiera esperado un corte por los hombros, o como muy jugado uno carré, pero como se trata de Ivana Nadal, no podía caer en lo común. La morocha se hizo rastas en todo el pelo y sus seguidores no tardaron un segundo en despotricar contra ella.

Segun la modelo, las rastas "la enamoraron" y tomó la decisión de hacérselas para darle la bienvenida a la primavera. A través de sus Instagram Stories compartió las fotos, y etiquetó a "Natural Rastas", el lugar donde se las hizo.

Ivana Nadal y su osado cambio de look.

“¿Qué te hiciste?”, “Estás re hippie”, “Nooo. Tenías un pelo bello”, “Te arruinaste el pelo”, “Dejá de fumar que te está quemando el cerebro”, “Malísimas esas rastas”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron. Pero si hay algo que su vida hizo, es hacer oídos sordos a los 'haters'. Poco le importa el que dirán y ya quedó demostrado.

Recordemos que días atrás, un seguidor le preguntó cómo hacía para pagar los impuestos, comprar comida y viajar al exterior, como expone en sus redes sociales. Su respuesta fue contundente: “Vivo del aire”. Comentarios como "¿El aire te paga las cuentas? ¡Qué bueno, lo voy a probar!" no tardaron en llegar.

En otra ocasión, habló abiertamente de un orzuelo que le salió en la boca y dijo que la fórmula para que se fuera era "darle amor", por lo que dio ese consejo a sus seguidores. Las humoradas tampoco tardaron en llegar. Así sucesivamente. Sus frases se renuevan todos los meses y sus seguidores no se cansan en responderle cada una con humoradas, a las cuales ella hace oídos sordos y se sigue mostrando feliz, contenta y renovada.