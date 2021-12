Aparte de la apertura de su primer local de cosmética, el nombre de Wanda Nara se encontró de regreso en tendencia por el inesperado gesto que tuvo con una fanática, Camila Oliveto, quien le acercó su currículum vitae a la mediática cuando estaba firmando autógrafos.

El video del increíble momento se volvió viral en las redes sociales con rapidez, y le ganó tanto a Nara como a Oliveto elogios de los internautas en las redes sociales. Pero nada fue más sorprendente para la joven maquilladora de 20 años que la llamada que recibió tras intercambiar la chance de una selfie o un autógrafo por perseguir una oportunidad laboral.

"El darle el CV a Wanda fue porque me encanta ella. Hace mucho la sigo. Cuando vi que sacaba la marca, quise contactarla porque soy maquilladora y me gustaban mucho sus productos", confesó Oliveto en diálogo con Clarín, el día siguiente de su viral encuentro con Wanda Nara. "Ni bien me enteré que Wanda iba a estar en el shopping, fui con el currículum a dárselo y arriesgarme a hacerlo. Había mucha gente, pero igual lo hice".

Si bien la joven recibió merecidos cumplidos por el espíritu emprendedor que demostró con su propuesta, ella aclaró que el movimiento nació de "la misma necesidad de conseguir el trabajo". Oriunda de la ciudad bonaerense de Azul, la oferta de Wanda Cosmetics le permitiría permanecer en Capital Federal:

Camila Oliveto tiene 20 años, una certificación en estética y estilismo, y reside en Capital Federal.

"Estaba sin trabajo y la verdad que está todo muy complicado. La mayoría de los jóvenes están en la misma y uno hace lo posible para ingeniárselas y poder salir adelante con toda esta situación. Yo soy una persona que por ahí voy y me propongo las cosas y puedo lograrlo. Se me hace y se me hizo muy difícil todo. De hecho, este último mes justo me estaba por volver a Azul porque no me quedaba más plata y no me quedaba nada más por hacer", aclaró.

"El año fue muy difícil para todos y más que nada para los jóvenes. Es muy difícil conseguir trabajo. Yo siempre trabajé de manera independiente, pero no habían muchos ingresos, entonces se me hace todo más complicado. Me vine a la Capital para que se me abran más puertas y estuve un par de meses y este era el último mes que iba a estar acá porque no la podía alargar mucho más con la plata que me quedaba...", agregó sobre la situación que enfrentan miles de jóvenes en el país.

La joven maquilladora confirmó que comenzará a trabajar junto a Wanda esta semana.

Emocionada por su nueva oportunidad, Oliveto confirmó que comenzará a trabajar esta misma semana, el sábado 18, aunque aún no sabe qué función cumplirá en el negocio: "Mañana arranco a trabajar y tengo que ir al local. Estoy feliz porque hace mucho que no podía conseguir un trabajo. Y más que nada emocionada por trabajar para la marca de Wanda que es muy linda. Al recibir el llamado sentí mucha alegría y una emoción enorme", concluyó.