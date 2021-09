Cuidarse la piel es cosa fácil y accesible y "Dadatina" se encargó de difundir el mensaje en las redes. Lleva esa bandera en su vida y todo lo que comparte lo respalda con investigación y estudios. Hoy es de las principales referentes argentinas del 'skincare' y supo crear una comunidad de mujeres que la siguen a sol y a sombra, considerando lo que dice palabra santa. Pero ¿Quién es Daniela López?

Es cosmetóloga profesional y realizó todo tipo de cursos (Cosmiatría, Dermaplaning, Química Cosmética Superior, Dermapen Superior, Biología de la Cosmética y Masaje con elementos, entre otros). Además, es licenciada en Instrumentación quirúrgica, especializada en traumatología, ortopedia y artroscopia de rodilla y hombro. En solo dos años volcó sus conocimientos a las redes y se bautizó con el nombre "Dadatina". Comenzó a incursionar en Twitch, grabar podcasts, analizar rutinas de famosos en YouTube, tener su propia línea de productos, asesorar a empresas y hasta escribir un libro.

Lo que jamás se esperó era semejante logro: crear una comunidad de mujeres que consideren santas sus palabras. Tiene medio millón de seguidores en Instagram y en 2020, se llevó el premio de "Instagramer del año" otorgado por Ciudad Magazine. Entre sus seguidores se encuentran las escritoras Camila Sosa Villada y Tamara Tenenbaum; la periodista feminista Luciana Peker; Paulina Cocina, María Becerra, como muchas otras mujeres que siguen al pie de la letra sus instrucciones.

De instrumentadora quirúrgica a creadora de contenido

Cuando tenía 25 años le dijeron que no podría usar ningún producto facial tras un diagnóstico de rosácea. Pero en lugar de ver el vaso medio vacío, lo vio medio lleno. Decidió utilizar esta información a su favor y en Twitter creó su primer hilo donde compartió información sobre cómo cuidarte la piel sin mucho presupuesto. Este se hizo viral en muy poco tiempo, y alli se le abrió un nuevo camino.

"Dada" en su hábitat natural: aro de luz, parlantes y computadora, lista para crear contenido.

Así fue como se inició en las redes hasta que obtuvo su auge en Instagram y se dio cuenta que su pasión estaba ahi: vivir para crear contenido a esas mujeres que confían plenamente en ella. Dicho y hecho, abandonó su trabajo como instrumentadora quirúrgica, para dedicarse exclusivamente a la creación de contenido y no se arrepiente de haber tomado el riesgo.

El "fenómeno Dadatina"

Aquí esta su verdadero pasatiempo. La comunidad que ha formado es una red de contención donde las mujeres preguntan, aprenden, se dan consejos mutuos y hasta reclutaron soldados hombres (casi 20 mil replican sus rutinas). Daniela ve al skincare, antes que nada, como salud y cuidado y logró instaurar el concepto en sus seguidoras. .

Además, el fenómeno no solo colaboró a conscientizar sobre la importancia del cuidado de la piel sino que ayudó a mujeres económicamente, ya que surgieron emprendedoras que fabrican pads, vinchas, bolsos y fundas de almohadas.

En la "Dadacueva" (otro nombre inventado por sus seguidoras), tiene un imán que dice "We should all be feminist" ("Todas deberíamos ser feministas") y otro de Harry Potter en la heladera, un escritorio preparado para streamear; un aro de luz y muchos, serums, tónicos, cremas y otros productos más o menos extravagantes.

