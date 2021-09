Todas las tardes es la misma rutina en 100 Argentinos Dicen . Darío Barassi arranca el programa y cuando les pide a las familias que se presenten siempre les pregunta a los chicos si están solteros. Es que desde comienzos de año se propuso encontrarle novio a su productora y no parará hasta conseguirlo [o hasta que deje de " garparle " en el rating, lo que suceda primero.

Por obvias razones todos le dicen " La Colo ", pero se llama Florencia Gattario y es la encargada de cumplirle todos los caprichos al conductor que tan pronto le pide que le consiga sorrentinos de ricota como un inodoro para " ir al baño " en cámara.

Quién es La Colo de 100 Argentinos Dicen

Flor tiene 33 años y es fanática de River. Oriunda de Núñez , su papá la hizo socia del Millonario cuando todavía era una bebé. “ River es eso. Es mi familia, mi viejo, un viaje, es el camino hacia la cancha. Por ahí estoy más colgada con la actualidad del equipo pero del club sé todo. Soy una socia con todas las letras ”, descrito. Pero ese fanatismo tardó en llegar. “Siendo muy chicas empezamos a ir al club y yo al fútbol no le daba mucha bola. Mi mamá recuerda que le dije: 'Me parece que me voy a tener que hacer más de River', para que mi papá me prestara más atención ”, ver a La Nación .

Heredó el color pelirrojo de su abuela, así que en cada oportunidad que tiene recalca que es natural. Le gusta salir a tomar cervezas y vermut y asegura que el ida y vuelta con los participantes es totalmente real e incluso llegó a tener algunas citas con ellos aunque prefiere no contar más de su vida privada.

Periodista, productora y actriz de Netflix

Estudió Psicología, Relaciones del trabajo, Recursos humanos, Sociología y Actuación, hasta que finalmente consiguió engancharse con la carrera de Periodismo en ETER, de la que se recibió en el 2017.

Con respecto a su carrera como actriz, primero estudió en la escuelita de teatro en River y luego en la Universidad Popular de Belgrano . Esto le abrió las puertas para participar en obras de teatro, publicidades e incluso en una película de Hollywood .

“ Trabajé como extra en una película que está en Netflix . Se llama Operación final (2018). Es la historia de la mano derecha de Hitler y se grabó acá. Mi personaje aparece caminando en algunos momentos pero está la emoción de buscarme y decir: 'Ay, acá estoy'. Y claro, la experiencia de haber pertenecido a una mega producción ”, agregó.

Ya tenía su título bajo el brazo cuando gracias a la ayuda de una amiga que era productora de El Gran Premio de la Cocina , Bárbara Castellano , encontró una profesión que cambió la vida.