Gustavo Martínez, expareja y tutor de los hijos de Ricardo Fort, murió al caer de un piso 21 en Belgrano. Con su muerte se abre una incógnita sobre la tutoría de los mellizos que el 25 de febrero alcanzan la mayoría de edad. Todo parece indicar que con el trágico fallecimiento, Martita y Felipe Fort, los herederos del chocolatero, quedarían bajo el cuidado de la exjugadora de hockey, Marisa López, quien fue su niñera durante muchísimos años.

Marta y Felipe Fort nacieron el 25 de febrero del 2004, en Los Ángeles, Estados Unidos, gracias a una subrogación de vientre. Los mellizos recibieron sus nombres en honor a su madre y a su abuelo, el fundador de la fábrica de chocolates. Ricardo tenía desde hace años el deseo de ser tener hijos y se lo contó a su padre cuando estaban viajando a una exposición de chocolates en Europa. La primera reacción de Carlos fue desestimar la idea de su hijo, pero luego le dio el dinero que necesitaba.

Cuando nacieron los mellizos, Ricardo Fort viajó solo a recibir a sus hijos y hasta fue el encargado de cortar el cordón umbilical. Por cuestiones laborales, Gustavo que en ese entonces ya no era pareja, no pudo acompañarlo al nacimiento, ni tampoco fueron los flamantes abuelos, que conocieron a los chicos recién a los dos meses, cuando llegaron a la Argentina.

Al nacer y a causa de su bajo peso, los mellizos estuvieron en incubadora durante unos días. Una vez que salieron de alta fueron llevados al departamento familiar de Miami, donde los esperaban Claudio Borges, entrenador físico, y su esposa. Ellos lo ayudaron a armar las cunas, comprar la ropa y sostuvieron a Ricardo en sus primeras semanas como papá. Luego, llegó el relevo y fue Karina Antoniali, ex esposa de Eduardo (hermano de Ricardo) quien lo acompañó, junto con su hija Macarena que en ese entonces tenía cuatro años.

Durante esos años, Karina era muy allegada al mediático empresario y se había ganado su confianza y cariño por el amor que les brindó a sus hijos. Ella fue quien recomendó a Ricardo contratar una niñera para que lo asistiera en las tareas diarias de cuidado, y así él pudiera dedicarle el tiempo que requería su profesión.

Marisa López se ganó el amor y la confianza de la familia Fort.

Fue este el modo, con la recomendación de su excuñada que era muy íntima a la exdeportista, en el que Marisa López llegó a la casa de Ricardo. Marisa no solo se ganó el cariño de los mellizos, sino que pasó a formar parte de la familia Fort. Se incorporó de manera tan natural al hogar integrado por Ricky, Marisa y los mellizos, que entre todos decidieron que lo mejor era que se quedara a vivir con ellos.

Cuando Karina la presentó a Ricardo tras el nacimiento de los mellizos, Marisa López inmediatamente tomó la decisión de alejarse de su carrera deportiva y apostó sus energías al cuidado de Martita y Felipe. Desde esos años, pasó a ser un integrante más de la familia, los acompañó en muchos de sus viajes a Miami y a otros países del mundo y, según declaraciones de sus allegados, “se convirtió en la imagen materna de los niños”.

“Mi papá es Ricardo Fort y después tengo a Gustavo y a Marisa que nos cuidan. Otra persona no me interesa. No hace falta la genética para ser familia”, dijo alguna vez Marta Fort al referirse a quienes son “su familia adoptiva” como varias veces definió a su tutor y su niñera.

Entre ellos se generó un vínculo muy estrecho y Marisa pasó a convivir con Ricardo, Gustavo y los mellizos. “Vivía cuidando a todos y él tenía agradecimiento por su labor”, relató Gustavo Martínez.

Como una familia transitaron los años hasta que en el 2013, Ricardo Fort empezó a sufrir dolores extremos y Marisa pasó a ser la encargada de la casa. Junto a Gustavo acompañaron al mediático en sus momentos más difíciles y, tras su deceso el 25 de noviembre, asumieron la responsabilidad del cuidado de Martita y Felipe.

Luego de superar el trágico golpe, la relación se forjó aún más y el vínculo entre los herederos, Gustavo y la exjugadora de hockey, perduró hasta ahora. Incluso, recibieron juntos el año nuevo del 2021 en Miami con toda la familia Fort.

De capitana de la selección de hockey a niñera de Martita y Felipe Fort

Marisa nació en septiembre de 1964 y desde muy chica sintió pasión por el hockey. Con el paso del tiempo fue progresando en su juego y desde una corta edad llegó a las categorías inferiores de la selección argentina para convertirse en una Leoncita.

En 1983, llegó a la selección mayor y tuvo su primera presentación oficial con Las Leonas en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, con 24 años. En aquella cita olímpica, Argentina obtuvo el séptimo puesto y los especialistas empezaron a poner el ojo en una camada que prometía grandes logros.

El seleccionado de Hockey en los Panamericanos de 1995, en los que Marisa López alzó una medalla de oro

Marisa López tuvo un exitoso paso por Las Leonas donde ganó tres medallas de oro en Juegos Panamericanos y una de Plata en un Mundial Confederación Argentina de Hockey.

Más allá del exitoso paso que tuvo durante su carrera profesional en el hockey. Los diarios deportivos de la época la calificaban como una “genio”. Además del hockey, Marisa nadaba y jugaba al tenis. “Era técnicamente perfecta y descollaba en todos los puestos, hasta de arquera. Pero especialmente era valiosa en defensa, porque a todo lo demás le agregaba su gran visión de cancha y una velocidad mental”, decían en el diario La Voz.

Marisa López con Martita Fort en el cumpleaños de quince de la hija de Ricardo Fort.

En este momento todo parece indicar que, con la partida física de Gustavo Martínez, Marisa López volverá a tener la responsabilidad de guiar a los mellizos de 17 años. Al menos, hasta que sean mayores de edad el próximo 25 de febrero.

Más allá de la decisión que tomen Martita y Felipe sobre su futuro, como declararon en reiteradas oportunidades, Marisa seguirá siendo parte de su familia.