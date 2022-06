Un milagroso episodio conmovió a los vecinos de Lobos el mediodía del pasado miércoles: Camila, una beba de un año, estaba gateando en medio de la calle cuando un hombre que pasaba por allí la rescató.

El héroe se llama Bonifacio y contó que tras su enorme acción, no podía creer lo que acababa de suceder: “No podía salir del estupor de ver un bebé cruzando la calle, una cosa que no se me hubiese pasado por la cabeza”.

La beba había salido a la calle sin que sus padres se dieran cuenta. Su mamá contó que se fue por una puerta que quedó abierta tras un descuido. Por suerte, Bonifacio llegó a tiempo y tomó con sus brazos a la beba.

El protagonista de esta historia tiene un comercio en la cuadra y vio de casualidad a Camila mientras estacionaba su auto. Rápidamente, frenó a los autos y evitó lo que pudo ser una horrible tragedia.

El momento en el que Bonifacio rescata a Camila.

"Te cambia la vida en un segundo"

Una vez pasados los momentos más tensos, Bonifacio reflexionó conmovido: “Te cambia la vida en un segundo, para un lado o para otro. Lo que hice lo habría hecho cualquier otro vecino. Es muy difícil describir lo que pasó”.

“Lo loco de todo esto es que nadie la vio gatear en la vereda, porque llegó sin problema a donde circulan los autos”, agregó sorprendido por la actitud de los transeúntes.

"Era como estar en una película”

Bonifacio aseguró que tras su heroica gesta, experimentó una especie de shock por la tensión: “Estuve 10 minutos sin entender nada. Era como estar en una película”.

Por otro lado, cuando fue consultado por la actitud de los padres de Camila, el héroe afirmó: "La mamá ni se imaginó lo que había pasado porque para ella la nena estaba adentro del local". La madre de la beba, por su parte, dijo que va a instalar una alarma para evitar que vuelva a suceder.