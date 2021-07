Un nuevo culebrón se asoma en el mundo de Boca Juniors y River Plate, ya que una cantante confesó haber intimado con algunos "players" a cambio de dinero. Lo cierto, es que la artista contó en diálogo con Elo Podcast que mantuvo encuentros íntimos con deportistas colombianos de ambos equipos.

“Estuve con un jugador de River colombiano hace poco que tiene novia, entonces pagó por mi silencio. Yo no le dije nada, él me ofreció. Me dijo ´te doy mil dólares y vos no decís nada´. Por eso no voy a decir el nombre y lo voy a respetar. Seguimos hablando y tenemos la re buena onda", arrancó Estefania Holman.

Luego, agregó: "Primero, empezamos a chichonear, a hablar y después dijo que me quería conocer, que me iba a mandar un chofer y dar mil dólares y dije ´ay, buenísimo´. Me metí en un baúl para entrar al country, fue genial y él se quedó feliz. Fui a la casa de él pero no estaba la novia, estaba en Colombia en ese momento”.

“Fueron varias veces que nos encontramos y siempre me daba mil dólares. No lo tenía que pedir, me lo daba él. Fue un regalo. Conmigo fue fino porque sabe que yo soy cantante, que tengo un público respetable, entonces fue mas suave, mas sutil”, destacó Holman.

Lejos de terminar ahí su relato, la cantante reveló que también estuvo con un futbolista "Xeneize". "Y después con otro, de Boca, colombiano también, que tuvo mucho quilombo hace poco, ese me re cag... a palos. Mirá que a mi me gustan que me peguen pero un día me dio vuelta la cara y le dije "pará” porque me quedó toda la cara negra. También me mandaba chofer, nos veíamos a escondidas, estaba casado”, contó.

“Ese me preguntó qué necesitaba y le dije también si querés, dame mil dólares" y ya está´. Nos vimos como seis, siete veces, a veces me daba menos, son medio ratas. Después, quería que vaya de onda, yo ya me había endulzado y no iba a ir de onda. Además, me hacía levantarme a cualquier hora. Me bañaba, me vestía, iba…”, confesó Estefanía.

“Iba a su departamento o al de su representante. Me hice amiga de uno de los choferes... ¡¡Y me contó cada cosa!! Me decía "se hacen los serios en la cancha y se la pasan putaneando". Les calienta pagar, viven todo el día de joda. Al yo ser profesional, me dan un lugar mas alto”, aseguró Holman.

¿Quién es Estefanía Holman?

La cantante nació en la localidad bonaerense de Punta Alta y desde chica comenzó sus estudios de piano, aunque su inclinación preferencial fue por el canto. Sus lecciones de canto fueron dictadas por Lucia Boero, Mirta Garbarini, José Crea, Africa de Retes, Diana María, entre otros.

Participó en los Torneos Juveniles Bonaerenses ganando las fases municipal y regional, pasando a la final en la ciudad de Mar del Plata. En aquella oportunidad obtuvo la medalla de plata por repertorio popular y la medalla de oro en tango. A sus 15 años había ganado honores distinguidos en el Festival de Cosquín.

En el año 2000 comenzó su carrera internacional en los Estados Unidos inaugurando un nuevo estilo de lied sinfónico. Tuvo presentaciones con la orquesta filarmónica de Tennesse, en Nashville y con la orquesta sinfónica Shenandoah, en Virginia, Orquesta Sinfónica de Maracaibo en Venezuela, y el grupo Strumentale Venetto. G.F. Malipiero la invitó a desarrollar tangos tradicionales de Astor Piazzolla en Venecia, en Sicilia en la Basílica de Riposto y como solista de la Orquesta Sinfónica de Ploïesti (Rumania) donde interpretó “No llores por mí Argentina”.

Además, fue solista en diversas oportunidades con la Midland- Odessa Simphony and Chorale (Texas) , Buffalo Philarmonic Orchestra en Buffalo, la Orquesta Sinfónica Provincial de Mar del Plata entre otras. Fue figura en el show argentino internacional Señor Tango junto a Fernando Soler, Guillermo Fernández y al maestro José Colangelo. Actualmente es parte de Rojo Tango Show en el Hotel Faena de Buenos Aires y Café de los Angelitos.